聖縣警局系統遭駭 支付百萬贖金解鎖

聖伯納汀諾警局電腦系統遭駭客攻擊，被迫支付贖金。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）近日承認，向侵入縣警局電腦系統安裝惡意軟體駭客 ，支付了110萬元贖金，才得以解鎖恢復正常。

所謂勒索軟體攻擊，指駭客進入系統並加密數據，讓所有人都無法訪問。倘若支付贖金（通常是加密貨幣），入侵者則提供解密鑰匙可以解鎖，恢復正常運作。駭客就是藉此勒索。近幾周以來，縣府幾乎未曾公開談論過這次駭客攻擊，而是將警方電腦事故稱為「網路中斷」。

縣府發言人沃特（David Wert ）表示，縣府已經對駭客攻擊電腦系統有了備案，並購買了保險 。支付的110萬元贖金中，縣府分攤51萬1852元，其餘由保險公司承擔。

目前尚不清楚因為這次駭客攻擊，警方電腦系統是否有資訊丟失。警方仍在檢查系統，希望了解負面影響。縣警局發言人羅德里格茲（Mara Rodriguez）表示，現在看來是安全的，系統重新啟動恢復正常。縣府發言人沃特也表示，其它縣府部門的電腦系統未受到影響。

電腦專家布魯克斯（Chuck Brooks ）表示，一般來說，一個單位被駭客攻擊勒索，不應支付贖金。因為這些犯罪分子會在暗網上分享和出售數據，而且該單位還會再次受到攻擊。他在福斯雜誌上發表一篇文章中說，1980年代後期駭客勒索軟體就開始出現，現在已經成為一種網路攻擊趨勢，而且對網路安全更加危險。

在支付駭客贖金方面，也曾有過先例。比如喬治亞州Jackson 縣因遭駭客破壞整個電郵系統，支付贖金40萬元；賓州Delaware County因駭客侵入警方報告、薪資和其它系統訪問權限，支付贖金50萬元；阿拉巴馬州 的Montgomery County為了要求駭客解鎖文件，支付贖金3萬7000元。不過也有拒絕支付贖金的做法。紐約州的Suffolk County拒絕支付贖金250萬元，而花費1700萬元恢復網路。