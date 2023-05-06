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洛大屠殺18遇害華人 紀念碑設計方案選定

洛杉磯訊
紀念1871年大屠殺華人遇難者的紀念碑，將在華美博物館附近建造。 （取材自谷歌街景）
紀念1871年大屠殺華人遇難者的紀念碑，將在華美博物館附近建造。 （取材自谷歌街景）

洛杉磯市5月4日宣布，創建1871年大屠殺華人遇難者紀念碑的設計方案選定，作者是藝術家Tsung Nicolás Leong和作家 Judy Chui-Hua Chung。該紀念碑旨在提高公眾對當年至少18名華裔遇害的認識。

Leong和Chung提出的紀念碑設計圖是進入複選的六個方案之一。他們在聯合聲明中表示，很榮幸能從一群有才華的決賽選手中脫穎而出，「我們紀念一個排華暴力的歷史事件，同時也肯定從這個城市、州和國家成立以來，亞裔美國人就深深紮根於此。」

此前，當局共收到超過176份建議，要求在北洛杉磯街（North Los Angeles Street）400 號街區的兩個主要地點之一建立實體紀念館，靠近華美博物館（Chinese American Museum）和大屠殺歷史遺址附近。洛市市長貝斯（Karen Bass）指出，沒有什麼比了歷史更重要，尤其當這段歷史涉及暴力和不公正，這座城市正在採取措施紀念 1871 年大屠殺的華人受害者，以更好了解過去並建設未來。

歷史中心紀念園區（El Pueblo de Los Angeles）總經理 Arturo Chavez 指出，El Pueblo是大屠殺的現址。他表示，現在正是洛杉磯和全世界承認和紀念種族主義受害者的時候，只有這樣才不會忘記過去，未來也不會再發生悲劇。

據悉，洛杉磯文化事務局（The Department of Cultural Affairs）去年8月發出徵求意見，並成立一個由藝術和設計專家組成的評估小組，審查提交的作品並選擇了六個設計團隊，每個團隊獲得1萬5000元津貼，以進一步完善概念並在公共論壇上展示。

評估小組最終選擇Leong 和 Chung的設計方案打造紀念碑。文化事務局公共藝術司司長Felicia Filler表示，入選者的設計方案，再現了大屠殺的艱難歷史，對這一沉重事件，在紀念、銘記和教育之間取得平衡。華美博物館館長張耀龍（Michael Truong）向決賽團隊致以祝賀，他表示，「當完成的作品揭幕時，我們期待一起反思和治癒。」

洛杉磯 博物館 華人

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