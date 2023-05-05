加州州大推動亞太裔學生成就計劃 州府每年資助800萬元

加州州立大學亞太裔學生歡呼亞裔傳統月。（取自CSU）

慶祝亞太裔傳統月，加州 州立大學（California State University，CSU）本周宣布，成立一個亞太裔學生成就計劃（AANHPI Student Achievement Program），其中央辦公室設在沙加緬度（Sacramento）校區。

CSU亞太裔學生成就計劃由加州議會制定，2022年寫入加州教育 法典中，旨在增強學生的教育體驗，促進服務不足的第一代亞太裔學生，和其他弱勢學生的高等教育成功。 該立法還在加州社區學院設立了類似的項目。

該新設立的辦公室每年將從加州獲得800萬美元經費，其中大部分將以贈款形式分配給CSU校園，創建適合的文化學術和社會服務項目等。該中央辦公室將通過外展、全州和地區培訓，以及課程開發來支持校園。

CSU校長辦公室負責學生事務的副校長Dilcie Perez 說，這個新計劃的啟動使CSU能夠擴大對在加州的亞太裔學生的重要支持。憑藉其對亞裔 學生的良好支持記錄，沙加緬度州大有能力成為全系統的樞紐，以提高學生的成功率、縮小公平差距並提高州大多元化學生的福祉。」

加州州大系統培養了美國族裔、經濟和學術最多樣化的學生團體，其46萬學生中有超過16%是亞太裔。23個校區中有14個被指定設立「亞太裔美洲原住民太平洋島民服務機構（AANAPISI），有資格競爭聯邦和私人撥款，以加強服務欠缺社區的學生成功。沙加緬度校區還有「全循環」（Full Circle）項目，通過同伴支持、社區參與和增強歸屬感，留住南亞裔學生和低收入家庭學生，並使他們完成學業和畢業 。