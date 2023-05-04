北美台灣菁英職涯博覽會 上百青年參加

在座的來賓和學子們專注地聆聽講座。（記者張庭瑜/攝影）

台灣青年美國職涯發展協會以及南加 玉山科技協會，4月30日在洛杉磯 華僑文教服務中心大禮堂舉行第一屆「北美台灣菁英職涯博覽會」。由於近期科技業掀起裁員風，職涯發展成為熱門話題，以致活動報名剛開放即吸引逾200人登記參加，活動更有華航、星宇航空、耐能科技等知名公司擺攤參展。

北美台灣菁英職涯博覽會，除了促進北美台灣青年專業人士與各大知名企業之間的聯繫，提高華裔在職場上的曝光度，也為那些擁有豐富職場經驗或剛畢業的人，提供學習北美就業專業經驗的機會，並提供與潛在雇主面談的機會，進一步擴展人脈關係。

南加玉山科技協會會長湯京曄表示，這次活動最重要的目的，是讓參加者得到實質收穫。因此，第一場主題是如何在現今共同面對的失業情況下找到工作，如工作經驗分享、如何行銷自己、分享如何克服遠距工作的時差等問題。

北美台灣科技年會主席謝凱婷表示，對於來現場的許多業界資深人士，和年輕朋友充滿活力，感到非常高興和印象深刻。當今正值畢業季，許多人都擔心畢業後失業，或找不到相關工作。湯京曄則強調，不論是新創或是赴美的企業，例如今年的半導體行業，仍持續在招聘人才。若想進入北加州 的科技公司，例如Meta或Google等，建議提前準備，找到良好的人脈關係，也就是要建立更多人脈，以及增加經驗或證書。