我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

北美台灣菁英職涯博覽會 上百青年參加

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
在座的來賓和學子們專注地聆聽講座。（記者張庭瑜/攝影）
在座的來賓和學子們專注地聆聽講座。（記者張庭瑜/攝影）

台灣青年美國職涯發展協會以及南加玉山科技協會，4月30日在洛杉磯華僑文教服務中心大禮堂舉行第一屆「北美台灣菁英職涯博覽會」。由於近期科技業掀起裁員風，職涯發展成為熱門話題，以致活動報名剛開放即吸引逾200人登記參加，活動更有華航、星宇航空、耐能科技等知名公司擺攤參展。

北美台灣菁英職涯博覽會，除了促進北美台灣青年專業人士與各大知名企業之間的聯繫，提高華裔在職場上的曝光度，也為那些擁有豐富職場經驗或剛畢業的人，提供學習北美就業專業經驗的機會，並提供與潛在雇主面談的機會，進一步擴展人脈關係。

南加玉山科技協會會長湯京曄表示，這次活動最重要的目的，是讓參加者得到實質收穫。因此，第一場主題是如何在現今共同面對的失業情況下找到工作，如工作經驗分享、如何行銷自己、分享如何克服遠距工作的時差等問題。

北美台灣科技年會主席謝凱婷表示，對於來現場的許多業界資深人士，和年輕朋友充滿活力，感到非常高興和印象深刻。當今正值畢業季，許多人都擔心畢業後失業，或找不到相關工作。湯京曄則強調，不論是新創或是赴美的企業，例如今年的半導體行業，仍持續在招聘人才。若想進入北加州的科技公司，例如Meta或Google等，建議提前準備，找到良好的人脈關係，也就是要建立更多人脈，以及增加經驗或證書。

洛杉磯華僑文教服務中心鄭心茹副主任表示，感謝主辦單位舉辦這次活動，並讓洛僑中心成為協辦單位。這等於凝聚南加州台灣僑界產官學各方面的力量，一同籌畫和規畫當天的活動。洛僑中心成立已有30年歷史，一直以來都扮演著在美台灣人的後盾角色。也希望年輕人可以多利用洛僑中心場地，並期待更多人參加、舉辦類似活動，一同凝聚台灣的力量。

協辦單位以及來賓們合影留念，大家笑容滿面，表達對活動的支持與祝福。（記者張庭瑜/...
協辦單位以及來賓們合影留念，大家笑容滿面，表達對活動的支持與祝福。（記者張庭瑜/攝影）
協辦單位與來賓們合影。（記者張庭瑜/攝影）
協辦單位與來賓們合影。（記者張庭瑜/攝影）

南加 加州 洛杉磯

上一則

康複力褐藻醣膠 母親節優惠中

下一則

洛城新語／好萊塢創作者的罷工覺醒

延伸閱讀

洛杉磯直飛上海最快5月中恢復 這個原因票價可能更貴

洛杉磯直飛上海最快5月中恢復 這個原因票價可能更貴
樂天女孩林襄將到舊金山開球 千人應援團出動

樂天女孩林襄將到舊金山開球 千人應援團出動
一次性食物容器 洛杉磯縣5／1起禁用

一次性食物容器 洛杉磯縣5／1起禁用
北美華文作協 蓬丹接總會長

北美華文作協 蓬丹接總會長
台灣傳統周 5/28特技團夏大演出

台灣傳統周 5/28特技團夏大演出
星宇航向北美 優惠票價搶市

星宇航向北美 優惠票價搶市

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情