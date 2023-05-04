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西洛杉磯兩棟退伍軍人住房 落成

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
西洛杉磯兩棟退伍軍人支持性住房開幕，劉雲平議員（前排右三）等剪綵。（洛市議員Traci Park辦公室提供）
西洛杉磯兩棟退伍軍人支持性住房開幕，劉雲平議員（前排右三）等剪綵。（洛市議員Traci Park辦公室提供）

西洛杉磯退伍軍人醫療中心（West LA VA Medical Center）園區內的兩棟支持性住房（Supportive housing），開幕，將為無家可歸的退伍軍人及其家屬提供120套居住單元。國會眾議員劉雲平（Ted Lieu）、聯邦退伍軍人事務部（VA）部長Denis McDonough，和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）等出席剪綵。

編號205和208的兩座新樓是退伍軍人部持續努力的成果之一，旨在為退伍軍人建造更多支持性住房。2016年劉雲平和聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）聯合提出《西洛杉磯租賃法》（West Los Angeles Leasing Act），允許退伍軍人事務部與非營利組織合作，為無家可歸的退伍軍人建造住房，重新開發西洛杉磯退伍軍人醫療中心園區，以及制定振興園區的框架計畫。

在慶祝酒會上，劉雲平（前左）和洛杉磯市長貝絲（中）等人交談。（洛市議員Traci...
在慶祝酒會上，劉雲平（前左）和洛杉磯市長貝絲（中）等人交談。（洛市議員Traci Park辦公室提供）

開幕式上劉雲平指出，作為西洛杉磯退伍軍人醫療中心的國會民意代表，他很自豪地看到社區領袖、活動家，以及為退伍軍人付出的所有辛勤工作，這項成就也得益於自己與范士丹共同起草的《西洛杉磯租賃法》，才可能啟動支持性住房開發過程，並且看到了願景成為現實，本地社區的退伍軍人將通過這些努力得到更好的照顧。

新落成的住房單元將為120名退伍軍人及其家屬提供一個安全、舒適、可靠的住家。未來任重道遠，直到這個國家的所有退伍軍人，都有一個可以稱之為家的地方。

劉雲平在西洛杉磯兩棟支持性住房開幕典禮上致詞，期待著繼續與退伍軍人部和洛杉磯市府...
劉雲平在西洛杉磯兩棟支持性住房開幕典禮上致詞，期待著繼續與退伍軍人部和洛杉磯市府合作，要讓退伍軍人皆有家可歸。（劉雲平辦公室提供）

今年2月該園區的207號樓落成，為59名無家可歸的退伍軍人及其家屬提供了全新的住房單元。3月，退伍軍人事務部又宣布了三項新的租賃協議，將在該園區另外建造264套永久性配套住房單元，預計將於2024和2025年開放。

選區包括西洛杉磯的女市議員帕克（Traci Park），也在該退伍軍人住房剪彩儀式表示，兩個重要的永久性支持性住房設施，為處於高危險狀態的退伍軍人們提供了居所，這 120套公寓將為勇敢效忠國家的人們提供重要的幫助。她並聲稱，「無家可歸」和「退伍軍人」這兩個詞組永遠不該聯繫在一起。

洛杉磯 劉雲平 退伍軍人事務部

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