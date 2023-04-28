員工性侵124兒童 聖塔蒙尼卡市府再賠1.22億

已自殺身亡的Eric Wess Uller。（取自KTLA）

洛杉磯縣聖塔蒙尼卡市(Santa Monica)25日決定與124名性侵 受害者和解，加賠1億2200萬元，因為他們在未成年時遭到市府員工性侵。

該名員工Eric Wess Uller已於2018年自殺。當時他因為孌童遭到逮捕，但獲得保釋，結果在應該出庭當天，被發現死在瑪利那岱瑞(Marina Del Rey)家中。當年50歲的他是市府的IT主管，並長期擔任警察 運動聯盟(Police Athletic League)的志工。

在1989年至2010年間，Eric Wess Uller藉聯盟活動之便，到球場接送男童返家，但卻在途中停進小巷，或繞道至他父親所開的診所內，以「磨練身體」為名，對229名6歲至17歲的未成年人進行性騷擾 或性侵害行為。

229人後來陸續出面指控Eric Wess Uller，最終導致他被逮捕，而在25日的和解協定後，市府總賠償金額已達2億3000萬元。受害者委任律師Brian Claypool指出，市府早在1990年代就已知曉Eric Wess Uller的不當行為，但卻一直容忍，直到2018年他被正式逮捕。

一名受害者接受KTLA電視台訪問時說，Eric Wess Uller穿得像警察，帶著警徽、手銬，有時還會在車座上看到手槍，自他12歲起，就被Eric Wess Uller性侵達兩年之久，而他到現在都還會難以成眠，也不再相信警察。

聖塔蒙尼卡市府表示，他們極力彌補受害者所受到的創傷，但也知道心靈創傷很難回復。受害者告訴KTLA，對於那些遭受性侵但卻難以啟齒的人，他的建議是勇敢說出來，讓越多人知道越好，如果不能喚起警覺心，就不可能贏過壞人。