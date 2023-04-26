劉亦菲同款Tretorn小白鞋 好市多有賣

南加州阿蘇薩好市多有售同品牌不同系列的鞋。（記者王若然／攝影）

神仙姐姐劉亦菲 新劇「去有風的地方」最近熱播，其中她扮演的許紅豆一角，穿搭廣受好評，其中的單品大部分價格十分親民。而她在第15集劇中穿的一雙Tretorn小白鞋，備受粉絲追捧。其實，這款鞋最近在多個好市多 （Costco）銷售，價格才20元出頭很「親民」又很時尚 。

視頻來源：記者王若然

北加州聖荷西（San Jose）市民李女士3月8日逛住家附近的好市多，她說，那天中午與朋友一起吃飯，之後一起去好市多逛逛以便消化，無意間看到這款Tretorn鞋。因為這款鞋朋友都在討論很火，她因此有印象。當時呎碼還很全，最小的是7號。

這款鞋正是劉亦菲在「去有風的地方」穿的同款Tretorn鞋，為Rawlins系列。該系列設計復古時尚，是該品牌賣的最好的系列。李女士說，有粉色和綠色兩種配色，都很好看，價格24.99元。劉亦菲在劇中穿的是紅藍配色。

南加州地區的好市多也不落下風？記者4月20日來到洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）好市多，發現也有Tretorn小白鞋。不過是該品牌另一個系列Chelsea，有兩個顏色，白色和灰色，碼全。這個系列較Rwalins系列更簡潔，白色、灰色更好搭衣服。該系列售價較Rawlins便宜，為19.99元。

據悉，好市多去年起就時不時銷售這款Tretorn鞋了，有網友表示，甚至打折時會降到十元左右。有其他網友在聖地牙哥（San Diego），俄勒岡州等地的好市多都見過Tretorn的Rawlins系列鞋，看來這款鞋時不時會有貨到，但要碰到還要靠運氣。其實民眾也可常上好市多官網查看，有貨時可以在網上購買。

其實這款Tretorn鞋Rawlins系列，很多中外明星、網紅博主都穿過。包括「大表姐」劉雯、王悅伊、田鴻傑。劉亦菲的新劇火熱播出後，這款鞋重新火起來，中國大陸的代購價甚至炒到500人民幣（約72美元）以上。