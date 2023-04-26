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亞裔父女觸電亡 洛水電局同意賠3800萬和解

編譯陳盈霖／綜合外電報導
洛杉磯水電局，上月同意支付3800和解費用，給因觸摸掉落高壓電線身亡父女的家人。（FOX 11）
洛杉磯水電局，上月同意支付3800和解費用，給因觸摸掉落高壓電線身亡父女的家人。（FOX 11）

洛杉磯時報報導，洛杉磯水電局(Department of Water and Power，DWP)，上個月對2021年發生的一起因觸電引起的訴訟中，同意支付3800萬元和解費，給一對受害為亞裔父女的家族。

全景城(Panorama City)居民，53歲特哈達(Ferdinand Tejada)和20歲女兒珍妮娜（Jannina Reyn Tejada），2021年1月25日凌晨暴雨過後，在自家後院接觸掉落的高壓電線後不幸身亡。目擊該事件的兩名倖存家人對DWP提起告訴，稱公用事業公司未能正確維護，固定架空電線的電線桿。

該公司五人監督委員會，上個月簽署3800萬元支出。特哈達家族律師，並未即時回應洛杉磯時報評論。為滿足和解條款，DPW將支付2000萬元，保險公司將提供剩餘的1800萬元。

洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)23日表示，發生在特哈達家族身上的事情「絕對是毀滅性的」。她稱，已指示DWP迅速徹底改革，減少類似事情發生。

DWP官員在聲明中，向家庭成員表達最深切哀悼，承認他們歷經「深不可測」的損失。他們並表示，已徹底檢查公用事業公司電線桿，修復那些風險最大的部分。

官員表示，他們於三周前啟動修復該公司1600根最危險電線桿計畫。一些電線桿上的木材嚴重損壞，一些電線則需更換電器設備。至目前為止，相關人員已修復一半以上，包括更換、修理電線、配電設備等。

水電局並於23日採取額外措施，工作人員在全市各地向居住在753個高優先級極點(high-priority poles)附近居民發送通知，告知他們將在未來三周內進行維修。

他們並提醒用戶，切勿觸摸倒下或懸垂的電線，若看到請致電911。洛杉磯水電局負責檢查和維護超過30萬1000根電線桿，近7300哩架空配電線路。

2011年，加州公用事業委員會(CPUC)對DWP運營進行審計，認為該單位並沒有足夠頻繁的檢查所屬的架空電線。三年後，洛杉磯每日新聞(LA Daily News)報導稱，該單位在更化老化的電線桿和相關設備上落後。特哈達父女遇難事件發生後，DWP於同年徹底改革其檢查計畫，並聘請承包商協助。

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