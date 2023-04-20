蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

花園和庭院殺蟲劑專區。（記者楊青/攝影）

市面上的殺蟲劑五花八門，不少民眾卻常常抱怨花了不少冤枉錢，蟲蟲們照樣囂張。有經驗的華人教戰：蟲蟲們猖獗的原因往往是未能對症下藥，另外一個原因是美國很多家用殺蟲劑毒性太低，藥效微弱，對很多身强體壯的蟲蟲們如同隔靴搔癢，治標不治本。

先大面積處理 再小面積打擊

通過多年摸索總結出一套居家除蟲方法的方太太表示，她發現洛杉磯 地區夏季的蟲蟲得「綜合治理」，也就是先大面積「一次打擊」，然後再小面積有針對性地「二次打擊」，幾種殺蟲劑綜合使用，最後達到「全壘打」效果。

囓齒動物殺蟲劑專區。（記者楊青/攝影）

方太太表示，洛杉磯地區每年大約4月中下旬開始氣溫上升，大約在5月中下旬就可以看到各種蟲蟲出來活躍，「所以她通常都是在5月中旬用殺蟲噴霧Hot Shot(Fogger with odor neutralizer)將整個屋子熏蒸一遍」，這種Hot Shot是一種綜合性殺蟲噴霧，能夠對付蟑螂、蜘蛛、蛾子等幼蟲，室内一瓶的有效面積大約2000平方呎左右。

方太太說，她家4000平方呎，但她通常購買四瓶，用雙倍的量，將所有房門窗口關閉，然後全家出門大半天，回來再打開窗戶透氣大半天，房子的各種蟲蟲就被過濾了一遍。

戶外殺蟲劑專區。（記者楊青/攝影）

肥皂水噴門窗 防蟑、蛾

由於方太太住在巴沙迪那山邊社區，她強調，每年夏季到來之前，一定全部將院子裡凡是有積水的地方清空，並都用驅蚊藥水清理一遍，到7、8月份草木茂盛時，沿著屋子的外牆線再噴一次殺蟲水，蟲蟲們基本上就順服了。

坊間也有妙方可用，像肥皂水放在手邊，是對付蟑螂、蟋蟀和許多其他昆蟲的有效方法，將肥皂水直接噴灑在門窗周圍，也可有效地阻止蛾子們飛進室內。

果蠅惱人 自製誘餌簡單有效

南加州 夏季無害但最煩人的昆蟲之一是果蠅，它們對熟透的水果特別感興趣，一旦蟲害開始，很難擺脫，專家近年推薦一種簡單有效的方法，自己製作誘餌站，幾天之內就能奏效。

首先，在一個大碗中放入水和洗潔精的混合物。在大碗中間放一個小碗，裡面裝滿紅酒醋。紅酒醋會吸引果蠅，然後果蠅會黏在肥皂水上死去。如果水失去氣泡，只需每天一次左右將額外的肥皂擠入大碗混合物中，直到蟲害消失。

此外，蒼蠅不喜歡羅勒(Basil)、蜘蛛不喜歡橘子味道、螞蟻不喜歡酸醋味道、跳蚤不喜歡鹽味、蟲蟎不喜歡肉桂味道等等，都可以用於自製殺蟲劑，殺滅和減少蟲害。