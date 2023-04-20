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洛學區批准加薪 最低時薪22.52元

記者啟鉻／綜合報導
洛杉磯聯合學區員工為爭取提高薪資福利大罷工。（取自工會官網）
洛杉磯聯合學區員工為爭取提高薪資福利大罷工。（取自工會官網）

洛杉磯聯合學區教委會18日一致批准一項勞資協議。通過這項與工會達成的協定，向學區數千員工加薪。該協議是在先前三天學區職員大罷工後達成，罷工導致全美第二大學區不得不停課。

主導這次罷工的工會組織(SEIU Local 99)擁有大約3萬名成員，4月初在原先臨時協約基礎上，批准了協議。臨時協約是在罷工開始後達成。工會執行長阿瑞斯(Max Arias)對學區通過最後協議表示贊同，強調這是前進的重要一步，除了可以顯著改善教育者的薪資、工作時間及福利，也可以提高學生學習品質和增強教學環境。該工會組織成員包括，校區食堂員工、巴士駕駛、守衛以及特殊教育助教及相關工作員工。

而在稍早的學區聲明中表示，協議可以解決歷史存在的薪資不公問題，也為兼職員工提供了廣泛擴展的醫療福利項目，還投入大量經費在職業教育發展方面，也保持了學區的財務穩定。學區同時指出，通過達成的勞資協議，將學區最低薪資提到每小時22.52元，比加州和洛杉磯市還早達到這個標準，還為每天工作四小時或更長時間的兼職員工提供醫療保險，包括家屬醫療保險。此外，協議還要求增加特殊教育學生輔助員工的工作時間和薪資，並向工會成員投入300萬元，用於職業教育發展基金。

洛杉磯聯合學區總監卡瓦略（Alberto Carvalho）重申，協議達成是歷史性的，同時也表示，近年來多數經談判的協議，都會讓學區員工提高薪資在2.5%至3%之間。

學區 教育 罷工

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