東谷市華美義工協會 獲河濱縣表彰

東谷華美義工協會受河濱縣府表彰。（黃樹梧提供）

華美義工協會是東谷市學生義工組織，近日被河濱縣政府命名為河濱縣優秀社區義工服務團體。該組織在2022年曾被東谷市政府表彰為最佳義工團體。

華美義工協會2019年由東谷市中學生成立，四年來為東谷市社區提供許多義務活動，配合東谷華美協會舉辦不同的社區活動。為市政府和聯邦政府 宣導必要政策，參與市政府舉辦各種社區活動和慶典，並定時提供義工清理整個市區和公園設施。

該協會目前有四百多名中學生成員，參與者不但在學校品德兼優，更願意犧牲難得的空餘時間，為東谷和鄰近市區提供服務奉獻，更可貴的是所有學生家長都積極支持和配合。

卸任會長杰森的母親唐順蓉說，非常感謝杰森被推選為協會會長。一年來，他不但感受到奉獻後的心靈快樂，也學會和其他人交流的技巧，體會到集體力量是強大的。組織安排協會任何活動，是鍛煉自己從不同角度考量可能產生問題和預先避免的步驟，給自己信心和提升領導能力。通過一年來的義工服務，學到的內容是完全無法在書本上獲得。今年高中畢業要進入大學，卸下會長職務交給新會長，更把華美義工協會傳統精神交棒了。新領導帶領的團體成員繼續為社區貢獻無私的服務，讓主流社會知道華人 也是社會中樞的一分子。

4月18日，河濱縣縣政委員在縣議會頒發獎牌給華美義工協會，新舊會長和幹部聚在一堂接受縣委的褒揚。