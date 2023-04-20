我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

東谷市華美義工協會 獲河濱縣表彰

洛杉磯訊
東谷華美義工協會受河濱縣府表彰。（黃樹梧提供）
東谷華美義工協會受河濱縣府表彰。（黃樹梧提供）

華美義工協會是東谷市學生義工組織，近日被河濱縣政府命名為河濱縣優秀社區義工服務團體。該組織在2022年曾被東谷市政府表彰為最佳義工團體。

華美義工協會2019年由東谷市中學生成立，四年來為東谷市社區提供許多義務活動，配合東谷華美協會舉辦不同的社區活動。為市政府和聯邦政府宣導必要政策，參與市政府舉辦各種社區活動和慶典，並定時提供義工清理整個市區和公園設施。

該協會目前有四百多名中學生成員，參與者不但在學校品德兼優，更願意犧牲難得的空餘時間，為東谷和鄰近市區提供服務奉獻，更可貴的是所有學生家長都積極支持和配合。

卸任會長杰森的母親唐順蓉說，非常感謝杰森被推選為協會會長。一年來，他不但感受到奉獻後的心靈快樂，也學會和其他人交流的技巧，體會到集體力量是強大的。組織安排協會任何活動，是鍛煉自己從不同角度考量可能產生問題和預先避免的步驟，給自己信心和提升領導能力。通過一年來的義工服務，學到的內容是完全無法在書本上獲得。今年高中畢業要進入大學，卸下會長職務交給新會長，更把華美義工協會傳統精神交棒了。新領導帶領的團體成員繼續為社區貢獻無私的服務，讓主流社會知道華人也是社會中樞的一分子。

4月18日，河濱縣縣政委員在縣議會頒發獎牌給華美義工協會，新舊會長和幹部聚在一堂接受縣委的褒揚。

華人 聯邦政府

上一則

洛城新語／「馬一龍」又回來了

下一則

亞裔女拐騙釣龍蝦 海上殺人棄屍

延伸閱讀

南加內陸警方追擊偷車嫌犯 逮2青少年 查獲幽靈槍

南加內陸警方追擊偷車嫌犯 逮2青少年 查獲幽靈槍
美國銀行雇員做義工 為聖荷西家庭安裝太陽能板

美國銀行雇員做義工 為聖荷西家庭安裝太陽能板
瑪麗奧聘華裔社區聯絡人 通曉多語言

瑪麗奧聘華裔社區聯絡人 通曉多語言
河濱縣一兒童確診結核病 學區發50多檢測通知

河濱縣一兒童確診結核病 學區發50多檢測通知
少年南加河濱縣小學仇恨塗鴉 遭逮捕

少年南加河濱縣小學仇恨塗鴉 遭逮捕
環評不合格 河濱縣8700棟造鎮案喊停

環評不合格 河濱縣8700棟造鎮案喊停

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲