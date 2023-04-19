加州彩券150萬無人領 4.24過期

加州150萬勁球獎無人領，即將過期。（美聯社）

加州 彩券局18日發布消息，勁球 (Powerball)有150萬彩券無人領，即將在4月24日過期。

中獎彩券是在聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)Los Gatos市，位於15380 Los Gatos Blvd.的Mobil加油站 商店購買的。該地址此前為76加油站。

這張中獎彩券是在2022年10月26日勁球開獎中獲得的，當時有兩張彩券中了其中的五個號，未中勁球號24。中獎的五個號碼是：19-36-37-46-56。

彩券局不能確定購買彩券的人是外州人還是本地居民。他們曾去過那個加油站買過彩券的人進行確認，但沒有結果。

在加州，勁球獎得主如果贏了其中的五個號碼，有180天時間領獎。如果最終沒人領取這150萬大獎，這筆錢將捐給加州公立學校。自1985年，彩券局已經捐獻超過10億未領取的獎金給加州的公立學校。

對於中獎人，加州彩券局建議先在彩券背面簽字，填寫好「正式領取獎金表格」(official claim form)，再去加州彩券局九大辦公室之一領取獎金。中獎人也可以通過郵寄中獎彩券和表格給彩券局領獎。