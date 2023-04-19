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槍枝嚴管 50議員促國會行動

記者丁曙／洛杉磯報導
法律管理鬆懈易使槍枝落入危險份子之手。（Gettyimages）
法律管理鬆懈易使槍枝落入危險份子之手。（Gettyimages）

加州眾議會眾議員方樹強(Mike Fong)和近50名加州州議員17日致信總統拜登、參議院多數黨領袖舒默(Schumer)和眾議院議長麥卡錫(McCarthy)，敦促採取行動通過常識性槍枝安全改革，保護美國公眾免受槍枝暴力的威脅。

公開信指出，致命的大規模槍擊事件幾乎每天占據著全國新聞版面頭條，加強對社區保護早已迫在眉睫。美國人在日常生活和聚集在家中、學校、公司、教會、公共場所甚至舞廳時，本應不必擔心自己的安全。但可悲的是，現在已經成為美國公眾的嚴峻現實，而聯邦政府未能採取足夠的有效的行動來保護社區。

加州很自豪地站在打擊槍枝暴力的最前線，落實全國最嚴格的槍枝安全法。僅去年一年，州議會就通過多項開創性槍枝安全法案，加強了對幽靈槍的禁令，限制向未成年人銷售槍枝，並且為起訴槍枝行業的不良業者鋪平了道路。毋庸置疑，加州將繼續作為明智的槍枝安全改革的全國典範。

吉福茲法律中心(Giffords Law Center)將加州2022年槍枝安全排名全國第一。加州的槍案死亡率在全國排名第43 位，比平均水平低39%。加州政策的效果很明確，強有力的槍枝管控法減少了槍枝暴力。

方樹強指出，「2023年1月21日，蒙特利公園市的槍枝暴力事件失去了11條寶貴生命。我的選區是經歷過大規模槍擊事件的多個地方的一部分。除非聯邦領導人採取有意義的行動，否則毀滅性的大規模槍擊事件將繼續發生。我感謝同事們挺身而出，並要求進行改革，提升社區安全」。

根據Giffords法律中心2021年槍枝法記分卡，在過去十年中，全國槍枝暴力增加22%，而槍枝法最薄弱的受創最為嚴重。

由於各州槍枝法寛嚴不一，使加州等嚴格管控的州民如果需要槍，必須向管理鬆懈的州取得。

方議員讚揚拜登總統頒布「減少槍枝暴力並讓社區更安全行政令」(Executive Order on Reducing Gun Violence and Making Our Communities Safer)，將使美國更接近對購槍者的普遍背景調查，提高人們對現有工具的認識，預防槍枝落入危險人物之手。

加州近50位參眾議員的公開信，敦促國會領導人積極推動明智的槍枝立法，以防止更多的大規模槍擊事件和無辜受害者死亡。

在公開信上連署的還有華裔眾議員羅達倫(Evan Low)、李天明(Alex Lee)、丁右立(Philip Ting)、菲律賓裔Mia Bonta，以及韓裔參議員閔大衛(Dave Min)等人。

蒙市燭光晚會哀悼舞星舞社槍暴事件11位無辜者喪生。（Gettyimages）
蒙市燭光晚會哀悼舞星舞社槍暴事件11位無辜者喪生。（Gettyimages）
拜登總統視察蒙市接見方樹強推動嚴格控槍。（議員辦公室）
拜登總統視察蒙市接見方樹強推動嚴格控槍。（議員辦公室）

加州 槍擊 眾議員

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