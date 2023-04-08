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南加經文盃高球賽 5月1日惠提爾市開打

記者張宏╱洛杉磯報導
南加州中華民國高爾夫球聯合會7日舉辦記者會，宣布5月1日在惠提爾市（Whittier ）的「加州鄉村高爾夫球俱樂部」（California Country Club）舉辦「經文盃」高爾夫球邀請賽。（記者張宏／攝影）
南加州中華民國高爾夫球聯合會7日舉辦記者會，宣布5月1日在惠提爾市（Whittier ）的「加州鄉村高爾夫球俱樂部」（California Country Club）舉辦「經文盃」高爾夫球邀請賽。（記者張宏／攝影）

加州中華民國高爾夫球聯合會7日舉辦記者會，宣布5月1日於惠提爾市（Whittier ）的「加州鄉村高爾夫球俱樂部」（California Country Club）舉辦「經文盃」高爾夫球邀請賽（TECO Cup），會後在羅蘭岡半島酒家舉辦頒獎暨晚宴。

會長葉俊麟表示，今年「經文盃」高爾夫球邀請賽活動，將延續往年的賽制、規格，採用Callaway制，一桿進洞共有四洞，獎品是由贊助商提供的寶馬本田汽車和洛杉磯至台北來回商務艙機票。在比賽的全過程中無限量供應飲料，希望球友們享受藍天綠野的環境，切磋球技、聯絡感情，並打得開心盡興。同時也會要求主流人士參與，達到國民外交的效果。今年還獲得知名球具商贊助，不僅提供獎品，且還有一個比賽前的教學活動。

他表示，當晚六點半於羅蘭岡半島海鮮餐廳舉行頒獎及抽獎晚會，也是活動的重頭戲之一。晚會除準備了精美伴手禮給每個參賽者外，更安排了美食佳餚、抽獎禮品、現金禮等，精彩可期。相信每位參與者都能滿載而歸。希望大家秉持以往的熱情繼續支持2023年高爾夫球聯合會活動，報名截止日期為4月12日，名額有限，請早報名。郵件地址[email protected]

台北駐洛杉磯經文處領事趙子懿表示，感謝聯合會舉辦這樣的高爾夫盛事，5月氣候宜人，正適合舉辦戶外運動，希望廣大高爾夫球愛好者踴躍報名，積極參與球賽，享受快樂時光。

洛僑文教中心主任陳敏永、聯合會創會會長邱垂煌及前任會長江瑞瀛、呂世豪、汪蔚興，華航美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟、長榮客運部助理副科長王彥文、新世紀BMW總裁林子序等到場出席。

洛杉磯 加州 羅蘭岡

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