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聖谷華人區 吹起Omakase私廚風潮

記者張宏／杉磯報導
Sushi Yuen幾乎每個食材都有產地證明。（記者張宏／攝影）
Sushi Yuen幾乎每個食材都有產地證明。（記者張宏／攝影）

通脹讓外食成本增加，但也刺激人們對高單價高品質料理的追求。聖蓋博谷華人區近年湧現多家主打「交給我吧」(Omakase)日式料理，有點像是近幾年兩岸流行的私廚、無菜單料理，由廚師代客人挑選製作料理。

Omakase是由主廚決定用餐的菜單，一直在日本和中國香港非常流行。南加疫情前也不乏這樣的日式餐廳，但多數集中在西區。疫情後通脹帶動外食消費增加，在普通餐廳也動輒百元的情況下，讓人們更願意多花一點錢吃到好料。這類Omakase多數以刺身等較珍貴的食材為主，加上由廚師精心挑選及料理食材和菜色及擺盤，因此價格多數在數百元左右。

Omakase日式料理的搭配很重要。（記者張宏／攝影）
Omakase日式料理的搭配很重要。（記者張宏／攝影）

像位於工業市四季廣場的Sushi Yuen最近被米其林推薦，白天它是普通的日本料理店，晚上則為提前預訂的客人提供Omakase訂製料理。圍繞著吧台坐著十來個客人，客人對廚師料理過程一目了然。在製作每道料理前，廚師也會把食材和其「出生證明」的標識向大家展示，比如來自日本某地的哈密瓜、什麼海域的螃蟹和誰家的A5和牛等。

幾乎每道食材Sushi Yuen都會展示給客人。（記者張宏／攝影）
幾乎每道食材Sushi Yuen都會展示給客人。（記者張宏／攝影）

餐廳不僅食材注重產地，就餐餐具上也頗具儀式感。每一道料理都配合食材有不同的呈現方式，且多選用名牌餐具，如愛馬仕、LV或Tiffany等。華人石小姐前後去過數次，她說，這裡預訂時需交付押金，人均消費在300元左右。雖然她每次去料理內容大致相同，但是食材口感和就餐感覺很好，生冷熟食前後搭配的也很舒服。

Sushi Yuen使用名牌餐具。（記者張宏／攝影）
Sushi Yuen使用名牌餐具。（記者張宏／攝影）

聖蓋博谷華人區也有比較平價但好吃的Omakase，比如阿罕布拉市的深海和亞凱迪亞的Sushi Kiyosuzu，都提供100元左右的主廚訂製，雖然器皿細節算不上考究，但一樣能吃到時令好料。

和一般餐廳就餐不同，吃Omakase訂製美食，通常十幾道料理吃上兩個小時以上是常事，因此選擇和什麼人吃Omakase是一門學問。華人孫小姐說，首先這個人要能負擔和接受Omakase的消費。在洛杉磯，Omakase料理人均兩三百元是很平常的，有的還有500元甚至千元。

不過這類Omakase高級料理單價高，難免吊高人們的期待感，如果碰到踩雷狀況絕對會讓人記憶深刻，可能下次再也不會去。

高級的Omakase日式料理擺盤也很重要。（記者張宏／攝影）
高級的Omakase日式料理擺盤也很重要。（記者張宏／攝影）
阿罕布拉深海餐廳提供更為平價的Omakase日式料理。（記者張宏／攝影）
阿罕布拉深海餐廳提供更為平價的Omakase日式料理。（記者張宏／攝影）
聖蓋博谷華人區近年湧現多家主打「交給我吧」（Omakase）日式料理，由廚師代客...
聖蓋博谷華人區近年湧現多家主打「交給我吧」（Omakase）日式料理，由廚師代客人挑選製作料理。（記者張宏／攝影）
位於工業市四季廣場的Sushi Yuen最近成為米其林推薦餐廳。（記者張宏／攝影...
位於工業市四季廣場的Sushi Yuen最近成為米其林推薦餐廳。（記者張宏／攝影）

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