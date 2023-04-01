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加州人口連3降 洛縣最嚴重

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣2021年7月到2022年7月，總人口減少9萬多。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯縣2021年7月到2022年7月，總人口減少9萬多。（記者邵敏／攝影）

根據美國人口普查局（United States Census Bureau）最近公佈的新數據，加州人口數量繼續減少。因為生活成本高等原因，加州人口連續第三年下降，自2020年以來該州人口減少約50萬人，其中洛杉磯縣減少最多。

數據顯示，從2021年7月到2022年7月，加州人口總共減少約11萬3649人。雖然全州在人口自然變化（Natural Change）方面出現增長，該時間段出生人數約42萬人，死亡人數31萬8000人；但隨著人們離開該州搬到其他地方，人口淨損失超過21萬7000人，其中34萬3000名加州人搬去外州，超過12萬5000外州人搬到加州。

在此期間，加州58個縣中超過一半的當地人口都在流失。大部分人口減少的縣位於南加州和灣區，因為這兩個地區生活成本最高，特別是洛杉磯縣，明顯感受到人口下降的影響，從2021年7月到2022年7月，這個美國人口第一大縣共減少9萬多人。

洛杉磯縣人口的自然變化仍有淨增長。在此期間，出生人數比死亡人數多1萬8000人，但是有10萬9000人搬出洛縣，尋求更適合的居住地。洛縣減少了9萬多居民，不僅排名加州首位，在全國也是人口減少最多的地方。

不過以人口的百分比計算，洛縣並不在下降幅度最大的前十名，北加的拉森縣（Lassen County）人口下降幅度高達6%，位居全美最高。同樣，雖然加州人口總數減少最多，但並不是全美下降百分比最高的州，排名榜首的紐約州人口下降0.91%。

雖然加州許多地區人口下降，但有些地區的新居民數量有所增加。河濱縣人口增加顯著， 從2021年到2022年，超過1萬5000人搬到這裡，出生人數比死亡人數多5685人，該縣人口增加2萬多人。

以下是2021年7月1日至2022年7月1日，南加各縣人口變化的數據，其中聖地牙哥縣人口總增長1254 名，自然增長1萬2696名，外遷人數9604 名；聖伯納汀諾縣總增長774名，自然增長7943名，外遷人數6486名；范杜拉縣人口減少6753名，自然增長1813名，外遷8640名；橙縣縣人口減少9821名，自然增長7370名，外遷1萬6574名；洛杉磯縣人口減少9萬704名，自然增長1萬8288名，外遷10萬9018名。

南加六縣人口普查數據。(記者邵敏/製表)
南加六縣人口普查數據。(記者邵敏/製表)

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