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洛城適合騎單車？調研：超危險

記者張庭瑜/洛杉磯報導
道路的不平設計讓洛杉磯演變成今日的單車危地。（示意圖，取自unsplash.com）
道路的不平設計讓洛杉磯演變成今日的單車危地。（示意圖，取自unsplash.com）

BikeLA(洛杉磯縣自行車聯盟)最新報告指出，洛杉磯騎車族面臨嚴重安全威脅。報告發現，該市缺乏專用自行車道，許多汽車超速行駛，同時多車道共用同一條道路，這些都是造成高致死率的因素。

此外，缺乏街道照明等其他基礎設施缺陷，也對騎車族的安全構成重大威脅。該報告更是強調，如若不盡快解決這些問題，腳踏車愛好者的生命安全是每況愈下。

BikeLA分析了自2022年以來的26起自行車死亡事故，發現造成致命車禍的主要因素有四個，分別是汽車駕駛在原本限速35哩的道路上飆車、缺乏為騎自行車者提供的專用基礎設施、多條行車道的存在，以及街道照明不足。BikeLA執行長考夫曼(Eli Akira Kaufman)表示，整個洛杉磯的基礎設施對騎車人來說都令人失望。

根據該報告，洛杉磯有超過85％的自行車死亡事故，發生在非專用自行車道的道路上。此外，77％的致命碰撞涉及騎車人均發生在多車道上，通常這些道路在每個方向都有至少三條車道。

這些跡象顯示這些主要多車道道路的設計是為汽車駕駛者而非多元車道所設計。報告還指出其他專屬自行車道的基礎設施也存在各種缺陷，例如缺乏街道照明，其中54％的事故發生在夜間。更值得注意的是，這些自行車死亡事故主要發生在低收入的黑人和拉丁裔社區。

考夫曼表示，這表明歷史上的資源撤回和種族主義政策，對現在所面臨的負面結果產生一定的影響，導致資源缺乏。他還說，他們的目標是讓這些數據重塑資源分配政策，以使這些社區能夠安全地享受街道。

導致單車騎士死亡的高風險地點均分佈在主要道路上，其中一處位於博覽公園(Exposition Park)和110號高速公路交匯處附近的馬丁·路德大道(Martin Luther King Jr. Boulevard)和費格羅亞街(Figueroa Street)，目前已發生兩起騎自行車者死亡事件。同時，在過去幾年間，費格羅亞街鄰近110號高速公路附近的第三街和第七街之間的四個街區內，更是有三名自行車騎士死亡。

該報告也提出解決騎車風險的方法，包括降低速度限制、建立自行車道和擴大人行道、擴大騎車人教育計劃以及提供前燈。考夫曼表示，洛市需要大幅改善基礎設施，並推出鼓勵政策，如鼓勵人們不再開車，改騎自行車或其他交通方式。

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