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「給阿媽的一封信」首映 僑團、老少反應熱烈

記者張庭瑜／洛杉磯報導
卡拉姆對該片讚譽有加，她認為該片是中西方文化交流的絕佳機會，同時感謝西來大學能夠成為該片首映的場地。（記者張庭瑜／攝影）
卡拉姆對該片讚譽有加，她認為該片是中西方文化交流的絕佳機會，同時感謝西來大學能夠成為該片首映的場地。（記者張庭瑜／攝影）

由陳慧齡執導的紀錄片《給阿媽的一封信》日前在西來大學美國首映，吸引了洛杉磯華僑文教服務中心、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處等多個僑團組織參與觀影，不少老年觀眾還帶著孫子輩出席。

由於觀眾反應出奇的熱烈，讓陳慧齡導演驚訝的表示，來自不同政治立場和族群背景的觀眾，都向她表示感受到自己的聲音被聽到了，也藉由該片開始進一步了解台灣歷史和文化。

全體觀眾開心合影。（記者張庭瑜／攝影）
全體觀眾開心合影。（記者張庭瑜／攝影）

現場約有百人觀影，當中不乏外籍人士、台灣本土居民、年長者、小孩，以及台灣僑領和僑務委員等。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀、副處長張正育、洛杉磯僑教中心副主任劉岱欣、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、台灣會館台灣學校校長林淑卿、台灣書院主任簡德源、西來大學學生事務處組長卡拉姆(Vanessa Karam)等與會支持。

紀欽耀表示，陳導演的作品讓人深受感動，導演花了十年以上時間收集了數千張畫作，以一個真實的故事拼貼出屬於台灣不同世代不同主體的記憶。在影片中，大家也可以聽到原住民、客家、台語、華語等不同族群的語言，以及看到台灣各族群的家族記憶，以及不同世代之間的對話，呈現了真實的台灣多元豐富而包容的歷史。

台灣會館的董事、成員和導演一同合影，現場十分歡樂。（記者張庭瑜／攝影）
台灣會館的董事、成員和導演一同合影，現場十分歡樂。（記者張庭瑜／攝影）
駐洛杉磯經文處處長紀欽耀（右二）、副處長張正育（左一）、台灣學校主任林淑卿（左二...
駐洛杉磯經文處處長紀欽耀（右二）、副處長張正育（左一）、台灣學校主任林淑卿（左二）、台灣書院簡德源主任（右一）與導演陳慧齡（右三）歡聚一堂，紛紛肯定陳慧齡拍的紀錄片。（記者張庭瑜／攝影）

紀欽耀說，在台灣、在地球的所有人類要用愛、要用光明來跨越一切，他感謝陳導演帶來這麼好的影片，呈現這樣的人性溫暖。

洛杉磯 導演 原住民

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