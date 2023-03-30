FAPA會長簡明子訪洛 力邀5月1日台北餐會慶40周年

FAPA會員與總會長簡明子合影，出席成員對他的出席十分開心。（記者張庭瑜／攝影）

台灣人公共事務會總會長簡明子日前訪問洛杉磯 分會，並舉行會員見面會。簡會長在會中邀請大家參加5月1日在台北喜來登大飯店舉辦的「FAPA 40周年慶祝晚會」。同時，他也與分會會員就多項議題深入交流，包括台美關係、國防產業、2024總統選舉以及FAPA未來展望等。

活動中，簡明子針對台灣國防議題的提問表示，FAPA（台灣人公共事務會）的主要工作是為台灣提供有效支援。目前台灣已延長兵役，這是台灣當局自我救援的重要一步，而美國也持樂觀態度。然而，大家仍需提醒美國政府，台灣人有購買足夠及先進的防衛武器、進行確實的訓練及防備修復、並與美國聯合作戰的基本權利。

FAPA會積極敦促美國增派軍隊到台灣，加強台海安全，並確保軍購案順利通過，以便能夠及早交付台灣所需的武器。簡明子強調，美國的兩大政黨都清楚「台灣關係法 」的內容。如果中國攻打台灣，美國政府必須堅定地表達其立場，並將其作為不變的政策。

該項活動由前會長吳兆峯主持，洛杉磯分會會長李賢群表示，FAPA在1982年2月14日成立於洛杉磯，當時前輩王桂榮等人不遺餘力提供資金和支持，使FAPA得以誕生。