華女被騙10萬 幾周瘦20磅

微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

一宗震驚全美華人 圈的龐氏騙局案件日前曝光，讓人怵目驚心。涉案人員以微信 群方式誘騙眾人加入，並承諾在亞馬遜 （Amazon）等網站購物後返還費用，相當於免費獲取商品。南加洛杉磯縣一名華女指出，自己下單十餘次，總共被騙十萬多美金，而像她這樣上當受騙的華人遍及全美各地，可能多達上萬人。

洛縣華人女子 May，日前接受本報記者採訪時表示，在得知自己被騙後，短短幾周內她瘦了20多磅，每天睡不著吃不下，痛不欲生，天天盯著手機看群聊裡的各種信息。

May回憶去年1月去朋友家做客，看到一個喜歡的櫃子，朋友告訴她只要加入微信群，就可以免費獲得。櫃子原價200元，在群主網站下單，先支付高於原價兩三倍的價格，等收到貨物後，群主退還全部費用。聽說有這樣的好事，May欣然加入朋友推薦的微信群，但她表示，因心存疑慮，很長時間都處於觀望中。

期間，May不斷看到幾百人的微信群裡經常有人曬貨，分享收到的貨物圖片，也有人發布返款截圖，大家都樂在其中，享受眾多免費商品。 2022年5月，群主推出新的消費方式，除了在指定網站購物外，還可以根據提供的表格和鏈接在亞馬遜平台下單，這讓May動了心。

May首先看中一套戶外桌椅，標價500元，按照群內規定，她在亞馬遜上支付貨款的同時，將下單截圖發給微信群管理員，之後再轉帳1500元給管理員，這個費用被稱為圈貨金。 May得到的承諾是收貨60天後將得到返款，包括貨款和圈貨金共2000元，自己只需承擔相應稅費。

May很快就收到這套桌椅，質量也讓她很滿意，接下來的兩個月內，她一共下了十單，買了桌椅、床、廚房用品等不少家電，在亞馬遜上支付五、六千元，圈貨金轉帳2萬。 May表示，那段時間正值疫情居家辦公，群裡大家都在分享家具，自己看了也很心動，很多時候一些搶手貨還買不到。

就在第一單貨物60天到期後，May並沒有如期收到承諾的退款，群主解釋，返款需提供沒有退貨的截屏紀錄、金額信息，等工作人員審核通過後就會返款，但大家都在排隊等候，因此需再等待一段時間。May表示，微信群裡很多人在不停催款，也有些人表示已拿到返款，直到那個時候，她也沒有懷疑自己已經捲入一場規模巨大的龐氏騙局。

根據May的敘述，群規顯示，如果不申請退款，可以抵扣下一單的圈貨金，比如May的第一單貨物有2000元退款，那她可以在購買新產品時，少支付2000元圈貨金。群主之後不斷推出新產品，包括可以在百思買( BestBuy )購買蘋果手機、在Lady M買蛋糕等，到了後期，甚至推出大客戶福利，支付六倍的圈貨金，就可以在全美國任何一家實體店購買喜歡的東西，同樣承諾60天後全部返款，相當於免費享有任何想要的東西。