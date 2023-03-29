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喜瑞都社區學院辦「地球日」宣導環保 有吃有玩免費

洛杉磯訊
喜瑞都社區學院將於4月22日舉辦「地球日」邀請所有居民一同學習環保知識，同時享受一個愉快的周末。（圖片來源：劉昕博士提供）
喜瑞都社區學院將於4月22日舉辦「地球日」邀請所有居民一同學習環保知識，同時享受一個愉快的周末。（圖片來源：劉昕博士提供）

喜瑞都社區學院(Cerritos Community College)將於4月22日舉辦「地球日」，宣傳保護環境，還有免費的食物和遊戲。喜瑞都社區學院的校長和理事會邀請所有居民學習環保知識，同時享受一個愉快的周末。

「地球日」當天， 喜瑞都社區學院從上午11時至下午2時將推出好玩的遊戲，例如丟沙袋、旋轉盤、丟飛鏢、刺氣球，還有打地鼠等遊戲。如果玩一玩肚子餓的話，可到學生中心享用一份由美食系師生推出的養生午餐。在吃飽飯後，還可以在不同攤位製作手工藝。這是一個完全免費的活動。此外，現場民眾還有豐富的伴手禮帶回家。

喜瑞都社區學院也邀請社區居民「走向新校園」，以喜瑞都社區學院作為展場，請居民進入一個真實的沉浸式社區學校，校園開放與共享與居民共享。喜瑞都社區學院是整個大社區的一部分，沒有圍牆，沒有界限，居民們可以走進校園。

另外，喜瑞都社區學院每月還有不同的展出，新落成的藝術表演廳會固定推出高水準的藝術表演，票價30元以下，還有不少是免費的。喜歡運動的居民，可以到喜瑞都社區學院上游泳課，網球課，高爾夫球課，足球課。喜歡看球賽的，也可以購買30元的美式足球季票，當然還有足球、棒球、網球等球類季票。

除了課程之外，民眾們也能在校園裡觀賞盛開的花朵，在放鬆身心的同時，學習如何環保愛地球。

喜瑞都社區學院將於4月22日舉辦「地球日」活動，時間上午11時至下午2時，地點在學院的Falcon Square。

喜瑞都 足球 氣球

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