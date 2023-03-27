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不滿照片公開、被懸賞獎金 洛市3員警提告網站

編譯陳盈霖／綜合外電報導

洛杉磯時報報導，三名洛杉磯市警局(LAPD)官員，格羅斯(Adam Gross)、羅德里格斯(Adrian Rodriguez)和帕納梅諾（Douglas Panameno），24日由洛杉磯警察保護聯盟（LA Police Protective League）代表，對反警察網站killercop.com擁有者提告，指控在網站上公開他們照片，並在他們身上放出「賞金」，要求該網刪除他們的照片和個資。

這是自洛市警局發布幾乎所有宣誓就職警務人員姓名和照片(共計9300人，包括幾十位臥底警官)後，首次採取的法律行動。

訴訟中提到一條推文，由Steven Sutcliffe以@KillerCop1984名字寫到：記住，#偵探和＃女警的獎勵是全年的兩倍。推文中包括一張殺害洛杉磯警局官員的獎勵圖片。

洛市警局官員根據非營利新聞編輯室Knock LA一名記者公開紀錄請求，交出警察訊息。該請求由「停止洛杉磯警局間諜聯盟」(Stop LAPD Spying Coalition)發布。公開的資訊包括警務人員姓名、種族、職稱、聘用日期、警徽號碼及照片等。

洛杉磯 警察 間諜

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