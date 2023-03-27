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樂活50加共同創辦人李兆平 美國老齡協會演講

洛杉磯訊
「樂活50加公益基金會」首席執行官兼共同創辦人李兆平， 將於3月29日在亞特蘭大舉行的「美國老齡協會」 2023年度博覽會上，發表主題為「推動在美華裔年長者實現社會、信息和健康平等正義」的60分鐘專題演講。樂齡會（AARP） 資深顧問 Susan Wang 將擔任主持人。（樂活50加提供）
「樂活50加公益基金會」首席執行官兼共同創辦人李兆平， 將於3月29日在亞特蘭大舉行的「美國老齡協會」 2023年度博覽會上，發表主題為「推動在美華裔年長者實現社會、信息和健康平等正義」的60分鐘專題演講。樂齡會（AARP） 資深顧問 Susan Wang 將擔任主持人。（樂活50加提供）

總部在南加，全美擁有上萬名華裔會員的「樂活50加公益基金會」 (Happy 50 Plus Foundation)的首席執行官兼共同創辦人李兆平(Amanda Lee)， 將於3月29日發表主題為「推動在美華裔年長者實現社會、信息和健康平等正義」的60分鐘專題演講。

李的演講地點在亞特蘭大舉行的「美國老齡協會」(American Society on Aging，簡稱ASA)2023年度博覽會上。

ASA On Aging銀齡博覽會是全美最大的養老產業展會，每年來自老齡領域的數千名專家、學者、產業領袖將齊聚一堂，探討分享老齡領域的最新趨勢，包括: 科技創新、社會影響、經濟安全、老齡住房、宜居社區、公平正義以及與年長者相關的所有重要話題。 今年的會議將於3月27至31日在亞特蘭大舉行，主題是「促進健康和福祉」。

由於語言、文化或結構性的阻礙，在美華裔長者被視為「難以激發參與感」的族群，導致獲取養老信息、生活或護理資源的不平等。 因此，一些欠缺社交支持及英語能力有限的華裔年長者，因長期的社交孤立與資源取得受限，導致身心健康出現問題而求助無援。

樂活50加創立迄今四年，全美已有超過萬名50歲以上的華裔會員，並成功搭建與主流資源的共享橋樑。李兆平將分享接觸、吸引在美華裔長者的有效策略，也將解釋樂活50加如何從一個成立於社區的組織，通過不斷突破創新、用受眾熟悉的文化和語言，以最符合成本效益的方法，成功激發華裔樂齡族對退休生活的展望和追求。

華裔 亞特蘭大 退休

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