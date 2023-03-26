蒙市康復基金籌款4.2萬 專用治癒社區

蒙市民選官員們參加幕款，(左起)羅霈霆、吳紹榮、Amy Lee和Maychelle Yee。（記者朱敏梓/攝影）

農曆兔年除夕發生的「舞星槍擊案」導致11人死亡、9人受傷，這件悲慘事件影響了整個蒙特利公園 社區。蒙市與加州 社區基金會合作建立了蒙特利公園社區康復基金（Monterey Park Community Healing Fund），用來幫助社區治癒和重建。

根據蒙市官方說法，社區康復基金旨在「通過援助受災影響的社區成員來支持蒙特利公園及其鄰居，以及通過對各種計劃、倡議和組織的支持來幫助蒙市治癒和重建。」該基金之前被稱為「蒙特利公園受害者和家庭支持基金」（Monterey Park Victim and Family Support Fund），簡稱「MPK 支持基金」。

基金會委員會成員包括，蒙市財務長Amy Lee、前蒙市市長梁僑漢（Hans Liang）、嘉偉學區教育總監 朱鄺麗妍（Anita Chu），還有亞裔青年中心(AYC)董事會主席蔡英傑（Ricky Choi）等人。

根據基金管理員Amy Lee稱，截至3月24日，蒙特利公園社區基金已收到來自世界各地的捐款總計4萬2000元。這些資金將由城市經理執行管理，分配加州社區基金會管理捐贈的資金。

對於該基金的用途，Amy Lee表示，基金籌集的資金主要「用於通過預防、教育和社區參與來幫助治癒社區」，而非直接分配資金給受害者及其家屬。Amy Lee補充，亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice-AAJC)和其他亞裔組織此前通過GoFundMe募捐的超100萬元，是直接發放給受害人及其家屬的，而蒙市的「社區康復基金」的重點，將用在「社區治癒和恢復」，Amy Lee說「治癒需要時間，需要其成員的參與，希望該基金能夠為社區提供治癒的工具。」