美西華人學會獎助學金申請 每人獎學金1500~2000元

美西華人學會2022年高中獎助學金頒獎典禮。（美西華人學會提供）

美西華人 學會第九屆高中11年級、12年級華裔 學生獎學金及第三屆12年級學生助學獎學金即日起開放申請，入選者每人獎學金1500至2000元。

從本周末開始的美西華人學會2023年優秀華裔高中學生獎學金和助學獎學金申請，將在5月22日截止，以郵戳為憑。今年共設五名獎學金名額，其中三名不論家庭收入多寡，11年級和12年級學生均可申請，每人1500元。另外該會設立第三屆助學獎學金，以幫助有財務需要的家庭。這兩個名額僅限於家庭收入不高於聯邦低收入 標準的12年級學生申請，每人2000元。

申請人需具公民或綠卡身份，品學兼優，熱心社區服務。主辦單位評鑑主要項目: 課外活動與社區服務，自傳論文，學業成績 （GPA3.0 以上）及領導與才藝。美西華人學會特別感謝社會各界和本會理事們長期慷慨解囊，為獎學金和助學獎學金捐款。頒獎典禮將擇日舉辦。

如索取申請表格，或有任何問題，請與獎學金負責人劉榮文教授聯絡，短信：（626）374-8884， 電子郵件信箱：[email protected]。

美西華人學會是成立於1979年的學術和專業社團，今年的美西華人學會獎學金申請工作團隊包括理事長車慶餘、會長林錫智、第一副會長劉榮文、第二副會長張敏君、贊助組何興華、審核/ 評鑑組廖茂俊。