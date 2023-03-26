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台灣青年職涯發展會師徒計畫 助留學生成功求職

記者張宏╱洛杉磯報導
台灣青年美國職涯發展協會25日在洛杉磯僑教中心舉辦第二屆師徒計畫開幕式及說明會，吸引數十名來自南加各個高校的台灣留學生參與。（記者張宏／攝影）
台灣青年美國職涯發展協會25日在洛杉磯僑教中心舉辦第二屆師徒計畫開幕式及說明會，吸引數十名來自南加各個高校的台灣留學生參與。（記者張宏／攝影）

台灣青年美國職涯發展協會（CTUSA）25日在洛杉磯僑教中心舉辦第二屆師徒計畫開幕式及說明會，吸引40多名來自南加州多所大學的台灣留學生參與。

協會會長沈毅昌表示，這是第二次舉辦師徒計畫，去年參與的20個多人蠻多找到理想工作。今年的學生來自南加大、Cal State Fullerton、爾灣加大、河濱加大等大學，背景從大學生至博士後研究生，領域涵蓋化工、行銷和數據科學等，該計畫旨在借助僑界的力量和資源，幫助畢業生行銷、培養自身能力，找到更多的工作機會。

他說，師徒計畫為期六到七個月，從報名學生中篩選20到25人，接受不同行業的導師指導和參與相關講座。導師是曾在美國求學，有找工作經歷甚至轉換職涯跑道的幹部，另外每個月安排客座導師為學生加強整體職涯規劃。為在美學子量身打造職涯發展課程，內容涵蓋生涯規劃、履歷診斷、聯網技巧、企業參訪、找工作密技等專業知識。

總統府國策顧問田詒鴻也是協會創始人，他表示，該協會2015年在僑教中心指導下成立，每次看到這些學生，就想到如果他在47年前來美國時有這麼多前輩幫助，人生可能會更加多姿多彩。大家進入職場意味著一場馬拉松比賽的開始，每個人到達終點的時間不同，他很願意分享經驗，幫助大家做好人生規劃。

洛僑中心主任陳敏永表示，協會創立宗旨是幫助大家事業發展更好。事業發展除了學習別人成功經驗，也要看到失敗教訓，避免自己犯同樣的錯。他希望透過這個項目，幫助學子少走彎路，就可能節省10年到20年時間。扶植海外青年也是海外僑務工作重點，僑委會每年都會舉辦培訓班培育海外青年擔任僑社幹部。同時僑委會持續推動愛僑卡，去特約商店消費有折扣。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組組長藍先茜表示，洛杉磯是全美為數不多提供就業服務指導的地方，目的是讓學生站在巨人的肩膀上看得更遠 ，將來無論是留在美國還是回台灣服務都更有信心。

導師Linda Chen表示，台灣學生多數比較害羞，不善於展示個人長處，也不懂得向公司提辦身分的問題。另外台灣的簡歷要放大頭照，但在美國就不需要，入鄉隨俗。作為前輩很願意分享如何寫簡歷、面試技巧及如何利用學校資源。

洛杉磯 南加大 爾灣加大

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