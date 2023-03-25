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中華民國青年節圖片展 南加全僑慶賀

本報記者／洛杉磯報導
中華會館主席李金生。（本報記者／攝影）
中華會館主席李金生。（本報記者／攝影）

加州全僑慶祝中華民國112年青年節歷史文物圖片展覽開幕典禮，日前在羅省中華會館舉行， 中華會館四大首長、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、中華民國僑聯總會駐美西辦事處主任文光華，以及來自各個僑團的僑領們都出席了開幕典禮。

本次展覽由中華民國華僑救國聯合總會主辦，展覽將在洛杉磯展示十天，之後到東岸波士頓以及佛羅里達州，進行全美巡迴展出。這100多件書畫和圖片展示了國父孫中山先生的歷史足跡，及黃花崗72烈士事蹟，提醒國人和僑胞不要忘記中華民國的歷史傳承，珍惜民主、自由的可貴。

展品包括:中華民國大總統孫文宣言、黃花崗雙烈士靈位、黃無等各位烈士畫像，以及興中會、同盟會等文字史料和文字書畫等。這些珍貴史料均是中華民國僑聯總會駐美西辦事處主任文光華博士的精心收藏。

在開幕式上，文光華說，這個圖片展中展出的圖片和文物非常珍貴，海外完全看不到。 圖片展每年都會舉辦，一路走來從未中斷。國父當年的革命，可以說是一根火柴驅散了千年來的黑暗，而這些革命的主力軍，都是18到26歲的青年，為了國家的光明和未來，犧牲了他們的家庭和前途，希望用生命影響生命、能夠一代又一代傳承下去，將國父當年的革命精神傳承給現在的年輕人。

經文處副處長張正育表示，中華會館每年都會和中華民國僑聯總會駐美西辦事處舉辦緬懷黃花崗七十二烈士的活動，這個活動十分有意義。身為中華民國的一份子，對於追隨革命的革命先烈，都要永遠銘記，緬懷他們，也希望後人能夠追隨他們的理想，把中華民國創建成更自由、更民主的國家。

南加僑領們聚集在一起，慶祝中華民國112週年青年節歷史文物圖片展的開展。（本報記...
南加僑領們聚集在一起，慶祝中華民國112週年青年節歷史文物圖片展的開展。（本報記者／攝影）
位於中華會館內的圖片展。（本報記者／攝影）
位於中華會館內的圖片展。（本報記者／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育。（本報記者/攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育。（本報記者/攝影）
中華民國僑聯總會駐美西辦事處主任文光華。（本報記者／攝影）
中華民國僑聯總會駐美西辦事處主任文光華。（本報記者／攝影）

中華民國 洛杉磯 加州

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