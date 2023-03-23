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罷工首日 洛學區發12.5萬份校餐

記者丁曙／綜合報導
罷工首日，洛杉磯學區部分員工堅守崗位，在全市24個站點為學生提供12.5萬份校餐。（LAUSD）
罷工首日，洛杉磯學區部分員工堅守崗位，在全市24個站點為學生提供12.5萬份校餐。（LAUSD）

代表洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified）後勤保障輔助人員的工會（SEIU Local 99），要求加薪30%但談判破裂，從3月21日到23日舉行為期三天的罷工。在21日罷工第一天，洛杉磯聯合學區在24個供應點發出了12萬4596份校餐，並在154個監管點為家長看護了1353名小學生，學區團隊盡力提供服務。

但是，由於學校無法提供課堂教學，罷工期間出現了考勤、膳食、交通、安全等家長們共同關心的問題，學區統一回答如下。

在罷工期間，學校是否關閉？學區回答：因為沒有足夠的教師和支援人員維持學校正常運作，學區無法確保安全可靠的學習環境，所以學校不得不關閉。

在學校停課期間，學生無法上課，是否算作缺勤？學區回答：在罷工期間學校關閉， 因此，不算作正常的出勤日，學生也不會被標記為缺勤。

在罷工期間，家長如何讓自己的孩子完成學業？學區回答：學生可以在 lms.lausd.net 上登錄 Schoology，以獲取學生活動和資源。學生也可以利用學校的印刷版的資源手冊。

學校會繼續提供餐食嗎？學區回答：洛杉磯聯合學區在指定地點為學區內的所有學生提供三天膳食。餐包在當地公園和娛樂中心分發，家長可以去居家附近的膳食發給地點（Grab & Go）領取校餐。

父母去校餐配送點（Grab and Go）領取食物是否需要學生證？學區回答：家長不需要出示學生證件，也沒有限制。大多數伙食都是非肉類，但無法針對素食、伊斯蘭教、過敏等原因，為學生製作單獨的餐點。

學校關閉後，孩子還會受到看護嗎？課後課程是否可用？學區回答：部分小學、初中和高中將從上午8時到下午6時繼續提供學生看管服務。這些服務僅在有限的地點提供。學區盡力為學童安置在家長選擇的學生看護地點。如果孩童需要任何特殊照顧或有特定的健康問題，請立即將這些問題告知網站管理員。

志願者能提供什麼幫助？學區回答：通過洛杉磯學區志願者管理系統獲得批准的志願者，可以在罷工期間聯繫他們的學校網站做志願者。父母、監護人和特別是家庭也可以在學校網站上完成按需志願者申請，並向管理員提供所需信息。也可以在學區的校餐配送地點註冊成為志願者。

學區何時復學上課？學區回答：罷工僅限三天，從3月21日到23日。學校將於3月24日（周五）開學復課。

學區 罷工 洛杉磯

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