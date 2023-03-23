洛城新語／加州迄未全面脫離乾旱

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去年底迄今，加州 下了這麼多雨，有些地方洪水成災、水淹住宅，很多山區的房屋整棟被白雪掩埋，只剩人工挖出的出入口，但加州全境並未脫離乾旱，是真的嗎？ABC新聞網日前報導，加州今年雨雪量足夠四年使用。南內華達山脈積雪破歷史紀錄，已達平均值的195%。但檢視加州政府的乾旱地圖，還有一大片土地屬中度、輕度乾旱，或只接近正常，少數局部地區還在嚴重乾旱邊緣。

加州正經歷100多年來最濕潤的雨季，之前，加州經歷第二次長達十年的乾旱期，去年情況尤其糟糕，州長宣布進入緊急狀態。乾旱不僅影響都會區人口的民生供水，民眾澆灌草地、洗車等都受限，帶來許多不便。中央山谷農業重鎮，包括杏仁、核桃和各種鮮果、蔬菜種植灌溉都受嚴重影響，每年損失達數十億元，現在終於「得救」了。

加州共有1585座大小不同的水庫，供應全州灌溉和民生用水。如今最大的兩座Shasta、Orovil水壩，水量分別處於歷史平均值的99%和120%，很多較小的水庫儲水量高過歷史平均值，少數水壩兩周前已洩洪，以因應繼續的降雨。

但並非全部加州水庫的水都這麼豐沛，還有很多水庫儲水低於歷史平均值，最低的只達50%、73%或90%，雖然每天都進水，但距滿水位還遙遠。加州太大，降雨量並不平均，有些地區洪泛肆虐、有些地區依然乾渴。總體來說，宣布全州脫離乾旱是遲早的事，連科羅拉多河和沿線湖泊水位都上升了，加州暫時可告別缺水之苦。

不可否認，地球暖化 和氣候變遷，造成乾旱、洪澇交替，惡性循環可能捲土重來。2011至2019年間有長達七年乾旱，後來有兩年降雨量恢復，2022年卻迎來1200年來最嚴的乾旱，十年之間氣候像在「打擺子」，正是地球暖化對人類的警告。

現在乾旱未完全解除，有幾項變數：一，土地極度乾旱，很多地下水超抽，水位達新低，已形成新危機。這三個月強降雨能否讓土地恢復濕潤，需要更長時間觀察。而地下水補充需要多年雨水滲透，未來幾年降雨須正常甚至超量，才可能恢復。

二，高山降雪 是歷史高值，積雪如巨大水庫，把水儲存在高山上，等天氣變暖積雪慢慢融化，流入河流、滲進地下，供灌溉民用，也補充地下水，加州真正「脫渴」擺脫缺水，或許需更多年，無法靠三個月降雨降雪就完全改變。

三，無人能預測或改變氣候，2020、2021年加州曾短暫告別乾旱，但乾旱很快又回來了，今年冬天和2024年初降雨將如何？很難預測。我們能做的是繼續節約用水，飽時毋忘餓時飢，有效節約用水，加州才能避免乾旱再度肆虐。

不缺水了，今年野草瘋狂生長，夏秋可能面臨更多山火威脅。加州真是得此失彼，大自然對人類的挑戰永遠沒完沒了。