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加國民宿大火2死9傷 華女失聯UCSD博士後學生吳岸 友人開推特帳號盼獲新消息 募款助她父母來美

記者劉子為╱綜合報導
UCSD華人博士後留學生吳岸在加拿大蒙特利爾參加學術研討會期間，所居住的Airbnb於3月16日凌晨突發大火，仍失聯。（吳岸友人提供）
UCSD華人博士後留學生吳岸在加拿大蒙特利爾參加學術研討會期間，所居住的Airbnb於3月16日凌晨突發大火，仍失聯。（吳岸友人提供）

聖地牙哥加州大學(UCSD)博士後的華裔留學生吳岸(An Wu)，在加拿大蒙特利爾參加學術研討會期間，所居住的Airbnb於3月16日凌晨突發大火。截至3月22日，這場大火造成至少兩死九傷，五人仍下落不明，吳岸也是這五人中失聯的一員。

3月16日5時45分左右，在加拿大蒙特利爾(Montreal)老城區的一座歷史建築突發五級大火，超過100名消防員到現場救火，九人獲救後被送至醫院治療。根據當地官方消息，截至3月22日早9點(PDT)，搜救行動仍在進行中，目前已確認兩人死亡，五人失聯，受傷的九人中有兩人重傷。

失聯的五人包括來自中國的女留學生吳岸，現年31歲，她在聖地牙哥加大專攻神經生物學(Neurobiology)。吳岸於3月9日至15日到蒙特利爾參加學術研討會。吳岸的朋友表示，14日研討會結束之前吳岸都住在酒店，但在15日晚通過Airbnb預定了一間在老城區的民宿，為了方便16日前往機場，且能體驗一下老城區，沒想到遭遇火災。

吳岸的朋友在推特上開通帳號@SearchForAnWu，以分享尋找吳岸的最新進展，也希望能通過擴大影響方便後續問責；同時，有線索的民眾也可以通過該帳號提供。友人們還為吳岸在GoFundMe上發起捐款活動，以支持吳岸父母前往加拿大的高昂旅費和之後所需要的律師費。據悉，住在中國的吳岸父母已拿到加拿大簽證，也計畫前往美國聖地牙哥處理相關事宜。

據悉，案發已過去近一周，但搜救仍在繼續，吳岸的友人得到的消息顯示，由於失火建築是歷史文物，拆除工作需要一塊一塊地進行，所以速度較慢，可能要等幾周甚至幾個月後，才能獲得吳岸下落的消息。

根據當地媒體CTV News報導，在3月22日清晨的新聞發佈會上，當地官員表示，該建築目前的狀況難以讓搜救人員安全步行進入，同時還需盡力防止二次坍塌的風險，這是造成搜救緩慢的主要原因。搜救人員主要運用戰略性拆除、吊車勘探和攝像頭探測以推進救援，但因為建築物的坍塌程度並不均勻，部分廢墟下的東西仍難被發現。

根據官方調查，該歷史建築內的Airbnb民宿是違法的，因為並未獲得短租證照。一租戶表示，建築內有15個單元(unit)，其中只有三個是年租，其餘全是用於Airbnb的短租。該租戶還透露，樓裡的許多房間並沒有窗戶或逃生出口。

截至3月22日早，搜救行動仍在進行中，目前已確認兩人死亡，五人失聯，受傷九人中有...
截至3月22日早，搜救行動仍在進行中，目前已確認兩人死亡，五人失聯，受傷九人中有兩人重傷。（Montreal Gazette）
該失火建築內的一租戶透露，樓裡的許多房間並沒有窗戶或逃生出口。（Montreal...
該失火建築內的一租戶透露，樓裡的許多房間並沒有窗戶或逃生出口。（Montreal Gazette）

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