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阮桂銘膺選49區傑出女性 州議會表彰

洛杉磯訊
加州眾議會議長藍登（右二）與方樹強（左三）向阮桂銘博士（右三）頒發年度傑出女性獎狀。（華美博物館）
加州眾議會議長藍登（右二）與方樹強（左三）向阮桂銘博士（右三）頒發年度傑出女性獎狀。（華美博物館）

每年3月是美國「婦女歷史月」，加州眾議會3月20日表彰代表80個選區的80名傑出女性。聖蓋博谷第49區眾議員方樹強 (Mike Fong) 推薦華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士 (Dr. Gay Yuen) ，感謝她長期在社會正義、公平包容、歷史文化傳承等方面的傑出貢獻。

表彰大會在州府沙加緬度舉行，由加州眾議會議長安東尼．藍登 (Anthony Rendon) 及婦女核心小組主席Nancy Skinner主持。來自洛杉磯地區的傑出女性包括：洛杉磯市長巴斯 (Karen Bass)、洛杉磯縣縣政委員韓珍妮 (Janice Hahn)、前西好萊塢市長Abbe Land、華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士、亞美公義促進中心執行長Connie Chung Joe等女性代表。

方樹強介紹阮桂銘對社區的傑出貢獻時表示，她曾擔任洛杉磯聯合學區 (LAUSD) 教師與協調員、阿罕布拉聯合學區 (AUSD) 行政人員，在加州州立大學任職期間，負責監督小學/中學教育暨研究生教育的教師資格認證項目；在整個職業生涯中，她一直專注於通過促進雙語教育實現教育公平與包容。退休後為華美博物館籌募經費及推廣美國華人的歷史文化，舉辦促進族裔文化交流等活動，她的努力和成就受到一致肯定。

阮桂銘近年獲洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis) 任命為洛杉磯縣人際關係委員會委員，獲美國華裔民選官員協會頒發終身成就獎、聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu) 及蘇麗絲(Hilda L. Solis) 頒發年度傑出女性獎。她表示，感謝方樹強眾議員推薦她代表第49區的傑出女性，她將繼續促進文化藝術交流、族裔融和並作為終身事業。

洛杉磯 教育 加州

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