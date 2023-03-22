慈濟環保園遊會 老少同樂

不少攤主帶著自己精心栽排的盆栽販售。（記者張庭瑜/攝影）

慈濟教育 志業基金會於日前在生命科學農場舉辦了「綠都市環保生態園藝活動」。活動包括蔬果、植物等生態園藝產品義賣、生態講座、美味蔬食攤位、遊戲攤位、有獎問答等，精采多元。 許多參與民眾都帶著手推車，不時詢問攤主環保酵素、栽培植物等心得。此外，生態講座更是吸引了大批民眾早早到場等候。

慈濟教育志業基金會執行長李瓊薰表示，慈濟一向非常重視環保教育與社區合作的重要性。今年的「綠都市環保生態園藝活動」比去年更加豐富多彩，攤位數量由去年的8個增加到36個，並吸引了更多優質廠商參與。此外，洛縣 的八個公共部門也大力支持活動。而慈濟在其中扮演著一個協調角色，促成了各方的合作，讓社區居民在身心健康和環境生活方面取得了平衡。李瓊薰呼籲更多民眾能夠踴躍參與此類活動，共同為社區創造一個更加美好的居住環境。