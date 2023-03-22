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慈濟環保園遊會 老少同樂

記者張庭瑜／洛杉磯報導
不少攤主帶著自己精心栽排的盆栽販售。（記者張庭瑜/攝影）
不少攤主帶著自己精心栽排的盆栽販售。（記者張庭瑜/攝影）

慈濟教育志業基金會於日前在生命科學農場舉辦了「綠都市環保生態園藝活動」。活動包括蔬果、植物等生態園藝產品義賣、生態講座、美味蔬食攤位、遊戲攤位、有獎問答等，精采多元。 許多參與民眾都帶著手推車，不時詢問攤主環保酵素、栽培植物等心得。此外，生態講座更是吸引了大批民眾早早到場等候。

慈濟教育志業基金會執行長李瓊薰表示，慈濟一向非常重視環保教育與社區合作的重要性。今年的「綠都市環保生態園藝活動」比去年更加豐富多彩，攤位數量由去年的8個增加到36個，並吸引了更多優質廠商參與。此外，洛縣的八個公共部門也大力支持活動。而慈濟在其中扮演著一個協調角色，促成了各方的合作，讓社區居民在身心健康和環境生活方面取得了平衡。李瓊薰呼籲更多民眾能夠踴躍參與此類活動，共同為社區創造一個更加美好的居住環境。

李瓊薰也透露，相較於去年僅有100餘人參與，今年的參與人數已經大大增加。參與者們非常熱情，不僅僅是逛攤位，還可以實際體驗生命科學農場，了解生命科學對環境的影響。慈濟教育志業基金會的「綠都市環保生態園藝活動」不僅帶給參與者愉悅的體驗，更是推廣環保意識與生態知識的重要場合。此外，小朋友們在活動中非常努力地參與推廣素食，並解釋，素食是保護地球的一種非常好的方法。素食可以減少碳排放和減少養豬等家畜的用水量及介紹素食的優點。

許多民眾一早就提前在教室候位準備聽課。（記者張庭瑜/攝影）
許多民眾一早就提前在教室候位準備聽課。（記者張庭瑜/攝影）
民眾在消費前更與攤主交流一番心得。（記者張庭瑜/攝影）
民眾在消費前更與攤主交流一番心得。（記者張庭瑜/攝影）
許多家長帶著小孩來到消防車旁體驗，讓大家都十分開心。（記者張庭瑜/攝影）
許多家長帶著小孩來到消防車旁體驗，讓大家都十分開心。（記者張庭瑜/攝影）
不少民眾自備推車前來購買盆栽。（記者張庭瑜/攝影）
不少民眾自備推車前來購買盆栽。（記者張庭瑜/攝影）

教育 洛縣

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