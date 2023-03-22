我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

情侶韓國城約會 遭持槍搶劫

洛杉磯訊
案發地點位於比佛利大道4400 街區的一家餐廳外。（谷歌地圖）
案發地點位於比佛利大道4400 街區的一家餐廳外。（谷歌地圖）

一對情侶上周在洛杉磯市韓國城約會時，被一名手持半自動手槍的男子搶劫，監控錄像拍下案發瞬間。警方認為，嫌疑人可能在這個地區至少犯下另一起持槍搶劫案。

案件發生在 3月15日晚上10時左右，案發地點位於比佛利大道(Beverly Boulevard)4400 街區一家名為 Jaragua 的餐廳外。監控視頻顯示，案發時，這對情侶服從劫匪指令躺在地上，持槍嫌犯搶走他們的錢、借記卡、手機和名牌手提包。為了保護被害人，相關視頻和照片沒有被公開。

餐廳業主表示，案發後被害人很害怕，受到嚴重的心裡創傷，無法在附近行走。業主同時指出，現在餐廳員工下班時，他都會送他們上車，發生這樣的搶劫事件，員工也害怕自己一個人走在路上，即使是在停車場。

洛杉磯警察局(LAPD)官員表示，嫌疑人在搶劫後逃跑，大約一個小時後，他在大約兩哩外的第三大道(800)號街區，又搶劫了另一名受害者。

餐館業主認為，嫌犯只是在等待任何人從人行道上下來，穿過停車場時實施搶劫。這樣的事情可能會發生在每一個人身上。持槍劫匪目前仍在逃，警方稱，嫌犯可能會再次對路人發動襲擊。劫匪被描述為黑人男性，大約30歲，身高約 6 呎，體重 180 磅。有人看到他身穿黑色連帽衫、黑色褲子和黑色高幫鞋或戰術靴，以及灰色或藍色手套。

洛杉磯 警察 手機

上一則

世界晚報／養老金改革延燒 巴黎民眾街頭朝警察射煙花

下一則

清明孝親祈福法會 4/2下午在Covina舉行

延伸閱讀

洛杉磯韓國城情侶遭持槍搶劫 劫匪隨機襲擊路人

洛杉磯韓國城情侶遭持槍搶劫 劫匪隨機襲擊路人
持槍闖前妻家要錢 遭警開數槍 男死前要求「幹掉我」

持槍闖前妻家要錢 遭警開數槍 男死前要求「幹掉我」
20歲女偷30元塑膠牌 公路遭追車撞死

20歲女偷30元塑膠牌 公路遭追車撞死
法拉盛男持槍搶劫 當場被捕

法拉盛男持槍搶劫 當場被捕
亞凱迪亞商場劫案頻發 車窗半開歹徒有機可乘

亞凱迪亞商場劫案頻發 車窗半開歹徒有機可乘
車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率