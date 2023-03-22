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造福學生 FAFSA簡化明年上路

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
想上名校不再是大負擔，新法上路後學生有望獲得更多助學金。（unsplash示意圖）
想上名校不再是大負擔，新法上路後學生有望獲得更多助學金。（unsplash示意圖）

美國參議院2021年12月27日通過了「2021年綜合撥款法案」，其中包含了一項名為「FAFSA簡化法案」條款。該法案旨在重大改革聯邦學生援助免費申請(FAFSA)程序。具體來說，該法案將原本的108個問題簡化為36個問題，並將預期家庭貢獻(EFC)重新定義為學生援助指數(SAI)。

該新制度將更準確地反映學生資助的資格，而不是決定申請人需要支付的總費用。該法案將於2024年實施，而這項新法將有望造福更多學生族群。

FAFSA簡化法案是2021年綜合撥款法案之一，也是近年來聯邦學生援助的最重大的改革之一，該法案將在2024年7月1日前全面實施，以簡化聯邦學生援助免費申請表(FAFSA)、需求分析和參與Title IV計劃的學校的政策和程序等方面。從2024年秋季學期開始，學生們便使用SAI替代EFC申請經濟援助。

SAI更能精準反映申請人的經濟需求，考慮範圍更廣泛，包括家庭收入、資產、家庭人數和學生就讀學校的費用等。該法案還簡化了以前寄養學生和無家可歸學生的經濟援助申請流程，並取消了對終身補貼貸款資格的限制，要求大學在其網站上透明化所有出勤成本，以及取消了原需填寫的家中就讀大學的家庭成員的數量，此舉也讓更多家庭有資格獲得經濟援助。

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