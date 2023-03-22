想省錢 大學助學金早規劃

助學金申請過程複雜又繁瑣，專家也建議儘早準備才能應對學費壓力。（unsplash示意圖）

應屆高中畢業生目前已陸續收到大學的入學許可，但經濟問題隨之而來，對許多父母來說，申請聯邦助學金 (Free Application for Federal Student Aid，簡稱FAFSA）成選項之一，但家庭預計自付部分(Expected Family Contribution，簡稱EFC)填寫繁瑣讓家長頭痛。專家建議，提前規劃，拿下助學金不會是大問題。

美國大學生每年費用約二至三萬美元，而作為家長，特別是華裔家長，大多希望孩子能夠在學業上有所成就，因此，申請聯邦助學金和如何計算家庭預計自付部份成為許多父母考量的首選。

北美華人 會計師協會會長張青表示，華人家長在子女升學 的過程中，對於助學金方面的諮詢需求很高。但一些新移民家長可能因為對制度不熟，在計算流程上感到十分困惑。

他指出，在計算EFC時，家長們及子女都需準備各種繁瑣的財務資料。這些任務可能需要會計師協助，尤其是對那些不太懂得填寫表格和理解規定的人。但對較了解本地制度的資深移民家長就會在孩子還在上高中一年級或二年級時準備，並在每年報稅前，提前向會計師詢問及了解升學規劃和財務規劃等問題。

EFC的計算公式包括以下幾個因素：家庭的調整後所收入(AGI)、應稅和非應稅收入、資產、家庭規模、大學生人數以及家庭成員年齡。公式還會考慮學生的收入。EFC是家庭和學生貢獻的總和，從EFC值可以反映出家庭為學生教育 貢獻的預期金額，因此計算者的EFC越低，可獲得的援助就越多。

EFC分數為零則表示計算者的家庭預計無法為子女教育有任何貢獻。如，EFC分數為000600，代表可為子女的大學教育支付600美元 ; EFC分數為050000，則代表可支付5萬元學費。

如何計算父母的收入和資產對子女上大學的支持程度，以及如何計算聯邦助學金的EFC的方式，並不難入手。 根據美國聯邦助學金規則，首先需要計算父母的總稅後收入，扣除聯邦、州和地方政府所徵收的稅後總額，包括免稅收入在內。

此外，還可以扣除兩項豁免，即收入保障津貼(Income Protection Allowance，簡稱IPA)和就業津貼(Employment Express Allowance，簡稱EEA)。