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IKEA集體訴訟2425萬元和解金 官網開放消費者申領

記者趙健／洛杉磯市報導
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

宜家(IKEA)在一場集體訴訟案中尋求和解，同意支付2425萬美元的和解金。曾於2017年10月18日至2019年12月31日期間在宜家消費的客戶有機會獲賠，可通過官方網站自行提交申請，申領截止日為5月4日。

已經提交索賠申請的洛杉磯華人居民M女生表示，她在收到和解金申領通知後立刻提交申請。 「之前MoveFree關節保健品就因誇大宣傳被集體訴訟，當時我抱著試一試態度上傳了十多頁消費記錄，最後竟獲得4000多元賠償金，從那之後每次集體訴訟我都會認真對待。」

據集體訴訟網站的信息顯示，此次集體訴訟的內容是宜家消費者的信用卡，或借記卡號曾被印在了消費收據上，這違反了「公平和準確信用交易法」(Fair and Accurate Credit Transactions Act ，簡稱FACTA)。宜家最終同意支付2425萬美元和解金，以解除這場訴訟。不過，每位申請人最終獲得的金額將由申請人數決定，計算方法為可用的分配金額除以符合資格的申領人數。

凡是在2017年10月18日至2019年12月31日期間，在宜家使用信用卡或借記卡消費的客戶，且可以提供印有支付卡號前六位或後四位數字的收據，便可通過和解金申領網站，或紙質申領表提交申請。若需進一步諮詢，可致電1-855-958-6213。申領網站：https://kccconnect.com/IKEAusFactaClassAction/Claimant

部分消費者收到紙質申領表格。（受訪者）
部分消費者收到紙質申領表格。（受訪者）

信用卡 洛杉磯 華人

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