洛杉磯聯合學區將罷工 多個場館免費對學生開放

聯合學區多名員工集體上街捍衛自己的薪資權益。（abc7截圖）

洛杉磯 市長貝斯(Karen Bass)因應罷工 ，宣布支持學區 家庭成員，提供21個娛樂中心作為學區食品分發計劃的一部分，作為外賣地點，30個小學生娛樂中心還將提供免費的課後活動。洛杉磯動物園、洛杉磯縣多個圖書館也將免費向所有學生開放。

洛杉磯聯合學區(LAUSD)部分員工所屬的「工會第99地方組織」(SEIU Local 99)，宣布將於3月21日起展開罷工後，學區主管方面目前仍在盡最大的努力，希望與工會達成協議，避免學校停課。洛杉磯聯合學區對此回應表示，已準備好關閉學校，但仍希望在規定的截止日期前達成解決方案。

家長則表示，他們罷工目的是支持校園最低工資的員工，他們一直在承擔最具挑戰性的工作，卻沒有得到醫療保險等福利待遇。而警方也呼籲工會恢復談判，一同找到解決方案，讓員工能夠得到尊重，同時避免不必要的學校停課。許多家長和支持者也表示支持工會的要求。

約三萬名洛杉磯聯合學區工會第99地方組織下面的自助餐廳工作人員、公車司機、特殊教育助理，和其他工作人員，計劃進行為期三天的罷工，以支持校園中領取最低工資的員工。

工會第99地方組織成員表示，會內許多成員都是想轉全職的兼職員工，他們沒有得到公平的工資來養家糊口，也沒有住房，很多人必須做兩份工作。

據悉，學區已向州公共就業關係委員會(PERB)提出法律質疑，試圖獲得罷工禁令，但PERB拒絕學區的請求，並指示學區的總法律顧問加快處理學區和工會之間的問題。

工會第99地方組織18日表示，儘管學區向有關方面提出工會罷工是否合法的法律質疑，但學區已向媒體公開他們打算給工會的新合同的報價，包括工資增長總額將超過20%等。但在學區公開和媒體分享這些資訊前，工會的談判團隊甚至還沒有時間審查合約的內容，讓他們覺得學區似乎不打算誠意行事。

而州勞工官員也試著阻止或推遲工會第99地方組織發起的罷工。該項罷工已獲得教師工會支持，預計將有6萬5000名員工為罷工而離開工作崗位。

這項計劃中為期三天的罷工如果成真，將是2019年洛杉磯聯合學區教師工會罷工六天之後，第一次重大的勞工中斷。2019年那場爭端因時任市長賈西提(Eric Garcetti)的干預而結束，他幫助推動了勞工談判，促成學區和工會之間的交易。