我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

43年前疑姦殺4女 76歲男死亡 法院撤訴

編譯陳盈霖／綜合外電報導
洛市警局與聯邦調查局等單位，共同調查76歲凶嫌理查森，在40多年前犯下的四起謀殺罪。(Getty）
洛市警局與聯邦調查局等單位，共同調查76歲凶嫌理查森，在40多年前犯下的四起謀殺罪。(Getty）

洛杉磯每日新聞報導，高等法院法官阿什瓦尼安(Armenui Amy Ashvanian)日前宣布，法院已收到理查森(Billy Ray Richardson)於2月15日宣判死亡的文件。

這位76歲男子，根據DNA顯示的證據，與1980年代，也就是43年前洛杉磯英格伍(Inglewood)發生一名15歲女孩和三名年輕婦女被殺的懸案有關，其死亡時仍拘留中。

理查森此前曾在醫院輪床上被送入法庭，去年從德州引渡至加州後，一直在等待四項謀殺罪的審判。然由於他已死亡，法院取消對其指控。

副地區檢察官希爾佛曼(Beth Silverman)在洛杉磯市中心法庭外表示，「對於那些永遠不會看到他為他犯下罪行負責的家庭，我感到非常難過。這四名年輕女孩遭受可怕的謀殺，但我希望至少讓他們知道，我們已確定凶嫌，且他不再生活在我們中間，這會給他們帶來一些安寧。」

理查森於去年7月被指控於1980年3月6日，殺害25歲克魯斯(Beverly Cruse)和22歲戴布拉克魯斯(Debra Cruse)，兩姐妹在Palms Overland 3200號街區一間公寓內，頭部中槍死亡。

同年7月26日，他殺害15歲的藍德(Kari Lenander)，她在維多利亞路(Victoria Ave.)3700號街區被勒死。當年12月31日，他還殺害28歲的威爾森(Trina Wilson)，她是在英格伍北公園(North Park)遭割喉而死。

根據洛縣檢察官辦公室，上述每位受害者，都被凶嫌強姦過。檢方對理查森指控包括多項謀殺、強姦期間謀殺和入市竊盜時謀殺等罪名。

洛市警局在他被捕後發表聲明稱，「幾十年來的調查和法醫工作，通過DNA將這些謀殺案串連起來，並將他們與嫌犯理查森聯繫起來。」

理查森被確定為凶嫌後被捕，除洛市警局外，英格伍警局、聯邦調查局(FBI)、德州福和市警局(Fort Worth)和洛縣檢察官辦公室合作調查該案。根據驗屍官辦公室，理查森死於頸椎損傷和鈍器創傷併發症，認為其死亡方式是一場「意外」。其他重要疾病還包括新冠肺炎、慢性阻塞性肺病和失智等。

洛杉磯 檢察官 德州

上一則

威脅攻擊洛縣1高中 2嫌遭逮、查獲槍枝彈藥

下一則

柑縣台灣人公共事務會 紀念二二八電影分享

延伸閱讀

密西西比州男遺體支離破碎 家屬疑遭謀殺分屍籲FBI調查

密西西比州男遺體支離破碎 家屬疑遭謀殺分屍籲FBI調查
封面故事／帶著愛犬出遊不難 籠子有安全感

封面故事／帶著愛犬出遊不難 籠子有安全感
德國槍案7死悲劇 兇嫌合法擁槍、1月遭舉報精神不穩

德國槍案7死悲劇 兇嫌合法擁槍、1月遭舉報精神不穩
17歲兇嫌槍殺華裔外賣郎 警緝2同夥

17歲兇嫌槍殺華裔外賣郎 警緝2同夥
符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判

符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判
謀殺妻兒定罪 南卡知名律師梅道恐囚30年

謀殺妻兒定罪 南卡知名律師梅道恐囚30年

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領