43年前疑姦殺4女 76歲男死亡 法院撤訴

洛市警局與聯邦調查局等單位，共同調查76歲凶嫌理查森，在40多年前犯下的四起謀殺罪。(Getty）

洛杉磯 每日新聞報導，高等法院法官阿什瓦尼安(Armenui Amy Ashvanian)日前宣布，法院已收到理查森(Billy Ray Richardson)於2月15日宣判死亡的文件。

這位76歲男子，根據DNA顯示的證據，與1980年代，也就是43年前洛杉磯英格伍(Inglewood)發生一名15歲女孩和三名年輕婦女被殺的懸案有關，其死亡時仍拘留中。

理查森此前曾在醫院輪床上被送入法庭，去年從德州 引渡至加州後，一直在等待四項謀殺罪的審判。然由於他已死亡，法院取消對其指控。

副地區檢察官 希爾佛曼(Beth Silverman)在洛杉磯市中心法庭外表示，「對於那些永遠不會看到他為他犯下罪行負責的家庭，我感到非常難過。這四名年輕女孩遭受可怕的謀殺，但我希望至少讓他們知道，我們已確定凶嫌，且他不再生活在我們中間，這會給他們帶來一些安寧。」

理查森於去年7月被指控於1980年3月6日，殺害25歲克魯斯(Beverly Cruse)和22歲戴布拉克魯斯(Debra Cruse)，兩姐妹在Palms Overland 3200號街區一間公寓內，頭部中槍死亡。

同年7月26日，他殺害15歲的藍德(Kari Lenander)，她在維多利亞路(Victoria Ave.)3700號街區被勒死。當年12月31日，他還殺害28歲的威爾森(Trina Wilson)，她是在英格伍北公園(North Park)遭割喉而死。

根據洛縣檢察官辦公室，上述每位受害者，都被凶嫌強姦過。檢方對理查森指控包括多項謀殺、強姦期間謀殺和入市竊盜時謀殺等罪名。

洛市警局在他被捕後發表聲明稱，「幾十年來的調查和法醫工作，通過DNA將這些謀殺案串連起來，並將他們與嫌犯理查森聯繫起來。」

理查森被確定為凶嫌後被捕，除洛市警局外，英格伍警局、聯邦調查局(FBI)、德州福和市警局(Fort Worth)和洛縣檢察官辦公室合作調查該案。根據驗屍官辦公室，理查森死於頸椎損傷和鈍器創傷併發症，認為其死亡方式是一場「意外」。其他重要疾病還包括新冠肺炎、慢性阻塞性肺病和失智等。