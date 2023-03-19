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洛縣公衛緊急保護措施月底結束 加州醫療保險須更新信息

洛杉磯訊

領取加州醫療保險福利的洛杉磯縣居民的新冠(COVID-19)公共衛生緊急保護措施，預計3月31日結束，洛杉磯縣公共社會服務局要求投保者更新聯繫信息，以幫助保持其保險的有效性。洛杉磯縣公共社會服務局 (DPSS)指出，加州醫療保險(Medi-Cal)福利不會停止，但投保者必須更新聯繫信息。

加州醫療保險是加州版的聯邦醫療補助計劃 (Medicaid) ，並為收入和資源有限的370萬洛杉磯縣居民提供免費或低成本的醫療保險。

去年年底，國會通過《2023 年綜合撥款法案》，確定新冠公共衛生緊急事件的結束日期為2023年3月31日。該行動亦結束了大流行期間所實施的持續健康保險保護措施。

但加州醫療保險不會在3月31日馬上停止。DPSS 將在接下來的12個月內，重新評估每個案件以確定持續的資格。因此，Medi-Cal 投保人必須確保當局擁有他們最新的聯繫信息，包括姓名、地址、電話號碼和電子郵件地址。

在此期間，投保人將收到在美郵寄的續領福利表格，應盡快填妥該表格並使用提供的預付回郵信封將表格寄回。

投保人也可以在網上，或親自到辦事處或通過電話提交該表格。如想獲得更多信息，可訪問衛生服務部 (Department of Health Services) 的保持你的保險「Keep your Coverage」頁面，或訪問 DPSS 網站。

醫療保險 加州 洛杉磯

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