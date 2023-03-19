華興保險首席戰略官張洛萱熱心公益 獲選國會45區傑出女性

華興保險首席戰略官張洛萱榮膺國會加州第45選區2023年傑出女性。(華興保險)

華興保險 首席戰略官張洛萱(Angela Chang)長期熱心公益服務社區，榮膺國會加州第45選區2023年傑出女性獎(Women of Distinction)，16日出席表彰大會接受聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel)頒授榮譽證書，共有18位傑出女性獲獎。

張洛萱分享，自己從小就受到父母鼓勵，服務社區回饋社會，青少年時期經常到各單位實習，從大洛杉磯 地區的宗教團體到國會議員辦公室等，她都曾做過志工，參與實踐，累積經驗，增廣見聞。

她的父親張國興長期熱心社區服務，幫助弱勢群體、關注地方政治，教化張洛萱也融入地方公益事業。加入華興保險後，張洛萱尊重公司傳統文化，同時勇於創新，繼續為消費者提供負擔得起的健康保險，實現造福大眾的目標。

在教育方面，張洛萱獲得南加州大學 馬歇爾商學院(USC Marshall School of Business)的工商管理碩士，以及喬治華盛頓大學埃利奧特國際事務學院(The George Washington University Elliott School of International Affairs)學士，學經歷俱佳。目前，她除了擔任華興保險首席戰略官，也是全美亞裔總商會(National ACE) 、洛杉磯亞洲商業學會、青年活動聯盟(YAL)等多個非營利組織成員。 國會眾議員朴銀珠(右)向張洛萱頒贈獎狀。(華興保險)