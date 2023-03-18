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洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

舞星結束…她簽200張支票退款

記者楊青/洛杉磯報導

梁卓表示，槍案發生後，確定舞星舞社不會續辦，學生提出退卡，返回沒有使用的學費。梁卓表示，這個案件大家都是受害人，美國也是自己的家，希望未來繼續與大家保持朋友關係，所以決定給學生退款。

她強調，上個月，她在自己的臉書和舞友微信群和舞社門口公告退還學費，由四個學生義工幫忙，最後寫了200多張支票，退還學生們未用的學費。

這麼大的槍擊保險如何理賠？梁卓表示還不知道，但希望保險公司有所補償，現在法律程序在進行當中。

很多受害者家屬表示，槍擊案不是她的錯、也不是舞星社的錯，讓她在承受沉重壓力下感到安慰。她表示，很多受害人都較為年長，沒有小孩需要撫養，這一點也算是不幸中的萬幸。

至於槍案發生後各方面伸出援手，包括印第安人保留區也捐出30萬元，幫助受害人家屬提供心理和精神康復諮詢輔導。

梁卓表示，悲劇發生後，她參加了所有接到通知的受難者的葬禮。14日她也再次見到很多受害人家屬，看到他們正慢慢從悲慟中走出來，臉上重新有了笑容，心理也逐漸恢復平靜，感到安慰。大家相互關心，相互打氣加油。不過她表示，失去親人的傷痛要完全擺脫也是不可能的。

梁卓的哥哥Jimmy梁的右手臂中了兩槍，留下了兩個彈孔。當晚梁卓去別處參加友人活動，所以Jimmy梁替妹妹到舞社打理，在前台幫忙放音樂，沒有想到發生槍擊案。梁卓一度將受傷的哥哥接到自家照顧，Jimmy梁現在已能自己開車，生活自理。

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