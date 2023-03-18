我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

亞裔優秀女姓：勇敢發出自己的聲音

記者張宏／洛杉磯報導
照明娛樂動畫總監、兔斯基創始人Momo王。（記者張宏／攝影）
照明娛樂動畫總監、兔斯基創始人Momo王。（記者張宏／攝影）

為擴大在科技、娛樂、藝術等領域女性領導者的影響力，亞裔名人堂(Asian Hall of Fame)日前在洛杉磯Biltmore酒店舉辦女性影響力對話和音樂會。

現場設置爐邊夜話環節，請美國演員工會(SAG-AFTRA)亞太地區全國主席Ren Hanami擔任主持，用對話形式和BYD公司執行副總裁Stella李，照明娛樂動畫總監、兔斯基創始人Momo王，和福布斯的多媒體記者Corein Carter展開對談。話題圍繞女性成長和自我實現等話題，Stella李表示，她來自雲南，作為女性只有不斷努力工作，堅持夢想且勇於做自己才能獲得成功。

Corein Carter作為非裔女性在媒體業的優秀代表，她希望非裔和亞裔能增加彼此的了解，女性之間能互相支持，勇敢發出自己的聲音。

娛樂業代表Momo王表示，她身為電影人來到這裡，是作為女性電影人的一員發聲。如果詢問人們最喜歡的電影導演，大家都能說出很多男性導演的名字，女性導演卻寥寥無幾。其實娛樂產業女性從業人員很多，因為缺少發聲的管道，所以不為人知。

亞裔名人堂CEO謝明錦(Maki Hsieh)表示，名人堂舉辦這個活動目的，是慶祝和展示娛樂、科技和藝術產業女性的力量，邀請各領域出色的亞非裔女性分享才能和成功故事。名人堂宗旨是展示更多亞裔和亞裔女性的故事，彌補世界上40億名亞裔和原住民代表性不足的問題。

為鼓勵和幫助年輕女性，名人堂設立獎學金項目，會為女性企業提供啟動資金，並為女性和女孩提供教育補助金。今年得主是切洛斯基和哥倫比亞裔美國人Vanessa McNiel和華人女孩Summer Yang。

Robert Chin基金會創始人Karen王、名人堂董事會主席NoelLee、董事Lily Liu等人，出席活動。

福布斯的多媒體記者 Corein Carter（左）和亞裔名人堂CEO謝明錦合影...
福布斯的多媒體記者 Corein Carter（左）和亞裔名人堂CEO謝明錦合影。（記者張宏／攝影）
亞裔名人堂CEO謝明錦（左）邀請BYD公司執行副總裁Stella李參加對話。（記...
亞裔名人堂CEO謝明錦（左）邀請BYD公司執行副總裁Stella李參加對話。（記者張宏／攝影）
Pinnacle Worldwide高級經理John Nicholas（左起）、...
Pinnacle Worldwide高級經理John Nicholas（左起）、Robert Chin基金會創始人Karen王、謝明錦、鋼琴家Ed Roth。（記者張宏／攝影）
為擴大在科技、娛樂、藝術等領域女性領導者的影響力，亞裔名人堂（Asian Hal...
為擴大在科技、娛樂、藝術等領域女性領導者的影響力，亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）11日下午在洛杉磯Biltmore酒店舉辦女性影響力對話和音樂會。（記者張宏/攝影）

亞裔 導演 電影

上一則

舞星結束…她簽200張支票退款

下一則

FCC新規防詐騙 將要求電話運營商擋可疑訊號

延伸閱讀

李安母親辭世享耆壽97歲 家屬證實「安詳告別幸福人生」

李安母親辭世享耆壽97歲 家屬證實「安詳告別幸福人生」
張學友唱出十年情 腦袋想的是「那個男人」

張學友唱出十年情 腦袋想的是「那個男人」
李心潔6歲雙胞胎兒子首曝光 自招被繼女「一棒清醒」

李心潔6歲雙胞胎兒子首曝光 自招被繼女「一棒清醒」
台灣電影「該死的阿修羅」 入選卡內基美隆國際影展

台灣電影「該死的阿修羅」 入選卡內基美隆國際影展
謝霆鋒將導「警察故事」 沒打算找王菲演

謝霆鋒將導「警察故事」 沒打算找王菲演
台灣會館3/26辦放映會 紀錄片「給阿媽的一封信」導演映後座談

台灣會館3/26辦放映會 紀錄片「給阿媽的一封信」導演映後座談

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5