亞裔優秀女姓：勇敢發出自己的聲音

照明娛樂動畫總監、兔斯基創始人Momo王。（記者張宏／攝影）

為擴大在科技、娛樂、藝術等領域女性領導者的影響力，亞裔 名人堂(Asian Hall of Fame)日前在洛杉磯Biltmore酒店舉辦女性影響力對話和音樂會。

現場設置爐邊夜話環節，請美國演員工會(SAG-AFTRA)亞太地區全國主席Ren Hanami擔任主持，用對話形式和BYD公司執行副總裁Stella李，照明娛樂動畫總監、兔斯基創始人Momo王，和福布斯的多媒體記者Corein Carter展開對談。話題圍繞女性成長和自我實現等話題，Stella李表示，她來自雲南，作為女性只有不斷努力工作，堅持夢想且勇於做自己才能獲得成功。

Corein Carter作為非裔女性在媒體業的優秀代表，她希望非裔和亞裔能增加彼此的了解，女性之間能互相支持，勇敢發出自己的聲音。

娛樂業代表Momo王表示，她身為電影 人來到這裡，是作為女性電影人的一員發聲。如果詢問人們最喜歡的電影導演 ，大家都能說出很多男性導演的名字，女性導演卻寥寥無幾。其實娛樂產業女性從業人員很多，因為缺少發聲的管道，所以不為人知。

亞裔名人堂CEO謝明錦(Maki Hsieh)表示，名人堂舉辦這個活動目的，是慶祝和展示娛樂、科技和藝術產業女性的力量，邀請各領域出色的亞非裔女性分享才能和成功故事。名人堂宗旨是展示更多亞裔和亞裔女性的故事，彌補世界上40億名亞裔和原住民代表性不足的問題。

為鼓勵和幫助年輕女性，名人堂設立獎學金項目，會為女性企業提供啟動資金，並為女性和女孩提供教育補助金。今年得主是切洛斯基和哥倫比亞裔美國人Vanessa McNiel和華人女孩Summer Yang。