我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

FASCA橙縣分會 講座談國際禮儀

橙縣訊
FASCA橙縣分會3月11日在橙僑中心舉辦「社交禮儀講座」。圖右起會長杜貞儀、諮詢導師廖美惠、橙僑中心主任蕭蓓如、諮詢導師何佳琪、副會長于德翔。（橙僑提供）
FASCA橙縣分會3月11日在橙僑中心舉辦「社交禮儀講座」。圖右起會長杜貞儀、諮詢導師廖美惠、橙僑中心主任蕭蓓如、諮詢導師何佳琪、副會長于德翔。（橙僑提供）

海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣分會，日前在橙縣華僑文教服務中心舉辦「社交禮儀講座」。由諮詢導師何佳琪及廖美惠擔任講師，藉此培訓青年文化大使人際互動關鍵能力與社交技巧。當天25位青年文化大使興致昂然的現學現實習，讓自身的國際社交禮儀指數突飛猛進。

橙僑中心主任蕭蓓如應邀致詞表示，不論就學或工作環境的人際交往，都需要優化溝通技巧及情緒管理，禮貌的行為舉止是經營成功社交關係的金鑰匙。蕭蓓如勉勵青年文化大使學習禮儀及培養社交力，做個具國際觀又彬彬有禮的外交小尖兵。同時，蕭蓓如也向出席活動的青年文化大使，推介僑務委員會2023年英語服務營活動，鼓勵大家發揮志工服務精神，赴台灣偏鄉中小學擔任英語教學志工。

當天先分享僑務委員暨諮詢導師張珮鑾參與國際國宴照片，並播放台灣國慶禮儀親善大使隊培訓影片。接續由諮詢導師廖美惠分享空勤服務閱歷，指導青年文化大使專業儀態訓練，以提升形象、增強自信肢體表達。當天講座內容包括儀態、儀容及生活禮儀，涵蓋坐姿、站姿、行走、乘車到餐桌的儀容及禮節，也包括參加餐會、國際會議或面試等場合，需要注重的禮儀。

主任蕭蓓如(右三)推介僑委會2023年英語服務營活動，鼓勵青年文化大使踴躍參加。...
主任蕭蓓如(右三)推介僑委會2023年英語服務營活動，鼓勵青年文化大使踴躍參加。（橙僑提供）

橙縣 指數 面試

上一則

世界晚報／美無人機與俄戰機高空「擦槍」 畫面一度亂碼

下一則

洛城新語╱矽銀倒閉 敲響政治正確警鐘

延伸閱讀

降雨量破紀錄 南加多地傳災情 又迎來土石流 山坡坍塌

降雨量破紀錄 南加多地傳災情 又迎來土石流 山坡坍塌
暴雨致山體滑坡 橙縣宣布緊急狀態

暴雨致山體滑坡 橙縣宣布緊急狀態
橙縣公務設備禁TikTok 影響1.8萬人

橙縣公務設備禁TikTok 影響1.8萬人
橙縣歌詞作坊 爾灣免費舉行

橙縣歌詞作坊 爾灣免費舉行
暴雨致山體滑坡房屋欲墜 橙縣宣布緊急狀態

暴雨致山體滑坡房屋欲墜 橙縣宣布緊急狀態
每家作案2分鐘 2嫌連盜橙縣7餐廳

每家作案2分鐘 2嫌連盜橙縣7餐廳

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
加州最新推出的首付款補助計畫，將於3月27日正式啟動。 （取自Pixabay）

加州降買房壓力 首購首付補助20%

2023-03-11 02:17

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒