FASCA橙縣分會 講座談國際禮儀

FASCA橙縣分會3月11日在橙僑中心舉辦「社交禮儀講座」。圖右起會長杜貞儀、諮詢導師廖美惠、橙僑中心主任蕭蓓如、諮詢導師何佳琪、副會長于德翔。（橙僑提供）

海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣 分會，日前在橙縣華僑文教服務中心舉辦「社交禮儀講座」。由諮詢導師何佳琪及廖美惠擔任講師，藉此培訓青年文化大使人際互動關鍵能力與社交技巧。當天25位青年文化大使興致昂然的現學現實習，讓自身的國際社交禮儀指數 突飛猛進。

橙僑中心主任蕭蓓如應邀致詞表示，不論就學或工作環境的人際交往，都需要優化溝通技巧及情緒管理，禮貌的行為舉止是經營成功社交關係的金鑰匙。蕭蓓如勉勵青年文化大使學習禮儀及培養社交力，做個具國際觀又彬彬有禮的外交小尖兵。同時，蕭蓓如也向出席活動的青年文化大使，推介僑務委員會2023年英語服務營活動，鼓勵大家發揮志工服務精神，赴台灣偏鄉中小學擔任英語教學志工。