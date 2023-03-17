FASCA橙縣分會 講座談國際禮儀
海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣分會，日前在橙縣華僑文教服務中心舉辦「社交禮儀講座」。由諮詢導師何佳琪及廖美惠擔任講師，藉此培訓青年文化大使人際互動關鍵能力與社交技巧。當天25位青年文化大使興致昂然的現學現實習，讓自身的國際社交禮儀指數突飛猛進。
橙僑中心主任蕭蓓如應邀致詞表示，不論就學或工作環境的人際交往，都需要優化溝通技巧及情緒管理，禮貌的行為舉止是經營成功社交關係的金鑰匙。蕭蓓如勉勵青年文化大使學習禮儀及培養社交力，做個具國際觀又彬彬有禮的外交小尖兵。同時，蕭蓓如也向出席活動的青年文化大使，推介僑務委員會2023年英語服務營活動，鼓勵大家發揮志工服務精神，赴台灣偏鄉中小學擔任英語教學志工。
當天先分享僑務委員暨諮詢導師張珮鑾參與國際國宴照片，並播放台灣國慶禮儀親善大使隊培訓影片。接續由諮詢導師廖美惠分享空勤服務閱歷，指導青年文化大使專業儀態訓練，以提升形象、增強自信肢體表達。當天講座內容包括儀態、儀容及生活禮儀，涵蓋坐姿、站姿、行走、乘車到餐桌的儀容及禮節，也包括參加餐會、國際會議或面試等場合，需要注重的禮儀。
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