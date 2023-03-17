紐森：2年內遊民減少15%

加州州長紐森2023年州情咨文，首先鎖定遊民問題開炮。圖為一處遊民帳篷。（記者劉先進／攝影）

加州 州長每年向議會發表的州情咨文，2023年改為州長紐森 至各地發表演說，部分原因是紐森的失讀症使他難以讀稿，但親赴各地的作法顯然讓紐森更能展現政治魄力。16日在沙加緬度的首站演講中，紐森就大膽承諾，將在2025年前將戶外遊民 的人數減少15%，第一步做法就是提供1200間小型住宅。

紐森在演說強調，遊民問題，特別是連棲身之所都沒有的遊民，根本就是讓加州顏面無光的危機，他的「天責」就是解決此一人道危機。自新冠疫情爆發後，遊民越來越多；聯邦住房和城市發展部的統計指出，加州現有17萬1000名無家可歸者，較2020年增加6.2%。其中67%，或11萬5000人連遮風避雨之處都沒有。

之後還將到訪灣區、洛杉磯、聖地牙哥的紐森，選在第一站沙加緬度就立馬拋出震撼彈。洛杉磯時報解讀，背後原因是加州原本的HHAP「無家可歸者住房援助和預防計畫」，雖然已經撥款30億元，這年度還將追加10億元，但是各縣進度不一且成效不彰，因此紐森決定直接介入，在已經成功的Homekey與Roomkey計畫上，繼續增加1200間小型住宅以使更多遊民有地方可住，其中洛杉磯500間、聖地牙哥150間，聖荷西200間，沙加緬度350間。