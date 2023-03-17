我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

紐森：2年內遊民減少15%

編譯胡立宗／綜合報導
加州州長紐森2023年州情咨文，首先鎖定遊民問題開炮。圖為一處遊民帳篷。（記者劉先進／攝影）
加州州長紐森2023年州情咨文，首先鎖定遊民問題開炮。圖為一處遊民帳篷。（記者劉先進／攝影）

加州州長每年向議會發表的州情咨文，2023年改為州長紐森至各地發表演說，部分原因是紐森的失讀症使他難以讀稿，但親赴各地的作法顯然讓紐森更能展現政治魄力。16日在沙加緬度的首站演講中，紐森就大膽承諾，將在2025年前將戶外遊民的人數減少15%，第一步做法就是提供1200間小型住宅。

紐森在演說強調，遊民問題，特別是連棲身之所都沒有的遊民，根本就是讓加州顏面無光的危機，他的「天責」就是解決此一人道危機。自新冠疫情爆發後，遊民越來越多；聯邦住房和城市發展部的統計指出，加州現有17萬1000名無家可歸者，較2020年增加6.2%。其中67%，或11萬5000人連遮風避雨之處都沒有。

之後還將到訪灣區、洛杉磯、聖地牙哥的紐森，選在第一站沙加緬度就立馬拋出震撼彈。洛杉磯時報解讀，背後原因是加州原本的HHAP「無家可歸者住房援助和預防計畫」，雖然已經撥款30億元，這年度還將追加10億元，但是各縣進度不一且成效不彰，因此紐森決定直接介入，在已經成功的Homekey與Roomkey計畫上，繼續增加1200間小型住宅以使更多遊民有地方可住，其中洛杉磯500間、聖地牙哥150間，聖荷西200間，沙加緬度350間。

紐森 遊民 加州

上一則

世界晚報／美無人機與俄戰機高空「擦槍」 畫面一度亂碼

下一則

洛城新語╱矽銀倒閉 敲響政治正確警鐘

延伸閱讀

加州蒙特瑞縣帕哈羅洪患嚴重 紐森勘災：準備隨時援助

加州蒙特瑞縣帕哈羅洪患嚴重 紐森勘災：準備隨時援助
暴雨致山體滑坡 橙縣宣布緊急狀態

暴雨致山體滑坡 橙縣宣布緊急狀態
華格林不賣墮胎藥 墨菲州長：不妨礙新州合作

華格林不賣墮胎藥 墨菲州長：不妨礙新州合作
加州志工換學計畫 學生獲益多

加州志工換學計畫 學生獲益多
紐森遭曝 與矽谷銀行往來多年

紐森遭曝 與矽谷銀行往來多年
大氣河風暴再襲加州 紐森向聯邦求援

大氣河風暴再襲加州 紐森向聯邦求援

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
加州最新推出的首付款補助計畫，將於3月27日正式啟動。 （取自Pixabay）

加州降買房壓力 首購首付補助20%

2023-03-11 02:17

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒