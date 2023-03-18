羅經程：足讓華人充分收集信息

羅經程說世界日報讓華人社區連接更緊密。(本報檔案照)

作為世界日報的資深讀者，羅經程（Calvin Lo）說，「算一算，我讀世界日報真的是已經超過20年了。」通過世界日報不僅可以了解美國當地的訊息，還能看到故鄉的新聞——每天都能在報紙上得到最新的全球實時動態。而且，世界日報新聞報導的覆蓋範圍也非常廣泛：政治、經濟、社會、文化、生活等方面都有涉及，是一個真正可以讓華人讀者充分收集信息，汲取養分的媒體平台。

作為聖瑪利諾市的市議員，羅經程還提到，一直以來，世界日報的新聞報導都相對客觀、中立，並且從來不缺深入的報導和分析。在選舉期間，華人社區可以通過世界日報了解競選人的背景和政見；市政也可以通過閱讀世界日報，了解華人社區的需求和關注點，形成了一種很好的雙向反饋。

羅經程還表示，世界日報使得華人社區連接更加緊密，不僅讓居民們了解社區的時事，還推廣了許多社區活動。此外，工商板塊也有一些非常實用的資訊，像是地產、財經方面的信息，以及一些講座、交流會等。

羅經程說，現在的他喜歡通過世界新聞網瀏覽新聞，這樣做不僅方便閱讀，而且隨時隨地可以將資訊分享給朋友，非常方便。