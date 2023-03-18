我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

矽谷銀行倒閉 灣區11個可負擔住房項目 施工被迫延期

羅經程：足讓華人充分收集信息

記者趙健／洛杉磯市報導
羅經程說世界日報讓華人社區連接更緊密。(本報檔案照)
羅經程說世界日報讓華人社區連接更緊密。(本報檔案照)

作為世界日報的資深讀者，羅經程（Calvin Lo）說，「算一算，我讀世界日報真的是已經超過20年了。」通過世界日報不僅可以了解美國當地的訊息，還能看到故鄉的新聞——每天都能在報紙上得到最新的全球實時動態。而且，世界日報新聞報導的覆蓋範圍也非常廣泛：政治、經濟、社會、文化、生活等方面都有涉及，是一個真正可以讓華人讀者充分收集信息，汲取養分的媒體平台。

作為聖瑪利諾市的市議員，羅經程還提到，一直以來，世界日報的新聞報導都相對客觀、中立，並且從來不缺深入的報導和分析。在選舉期間，華人社區可以通過世界日報了解競選人的背景和政見；市政也可以通過閱讀世界日報，了解華人社區的需求和關注點，形成了一種很好的雙向反饋。

羅經程還表示，世界日報使得華人社區連接更加緊密，不僅讓居民們了解社區的時事，還推廣了許多社區活動。此外，工商板塊也有一些非常實用的資訊，像是地產、財經方面的信息，以及一些講座、交流會等。

羅經程說，現在的他喜歡通過世界新聞網瀏覽新聞，這樣做不僅方便閱讀，而且隨時隨地可以將資訊分享給朋友，非常方便。

上一則

北美河濱作協咏唱詩詞 盡現文人雅興才情

下一則

世報數位發展新方向 六大優化一次看

延伸閱讀

世報味全攜手 畫出媽媽創意料理

世報味全攜手 畫出媽媽創意料理
「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽4‧12截止

「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽4‧12截止
世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件

世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件
世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件

世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件
世報、味全母親節繪畫賽 4/12截止收件

世報、味全母親節繪畫賽 4/12截止收件
世界日報&味全母親節繪畫比賽 用畫筆描繪出對母親的感激之情

世界日報&味全母親節繪畫比賽 用畫筆描繪出對母親的感激之情

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5