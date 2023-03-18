楊茂生：世報為精神食糧 訂閱幾十年

楊茂生訂閱世界日報，幾十年從未間斷。（受訪者提供）

南加旅館業者楊茂生，經營旅館40多年，一直是世界日報忠實讀者，從報社成立至今，他訂閱報刊、每日讀報，幾十年從未間斷。

1976年世界日報成立之初，楊茂生就開始訂閱報紙，他說自己從台灣到日本留學再到美國創業，一開始英文不好，閱讀世報了解新聞是每天的精神食糧。即便現在有了電子版本，楊茂生的閱讀習慣依然沒有改變，他訂報讀報幾十年如一日，並且愛好剪報存檔，保留有價值的新聞報導。

楊茂生高度評價世界日報，他指出美國的立國精神就是講人權，而世報堅持為人權發聲；社論分析公正透徹，有公信力；地方新聞站在華人立場，維護華人權利，貢獻社區，建立華人與主流社會溝通的橋樑；消息靈通，文章內容詳盡，報導經常提醒民眾防患未然。

同時，世界日報給楊茂生多年的旅館生意帶來很多幫助。他清楚記得，1986年、1988年在洛市中心開了兩家旅館，當時就在世報刊登工商廣告，帶來很好的宣傳效果，至今兩家旅館還在營業，生意也不錯。新冠疫情期間，旅館業遭受重創，政府提供諸多對中小企業的救助貸款，楊茂生表示，他每次都是從世報得到第一手消息，再根據文章內容上網查詢，同時將這些重要消息告訴同行，幫助他們共度難關。

除經營多家旅館外，楊茂生做股票已有30餘年，他表示每天早上都會閱讀世報財經新聞，關注股票內容，翔實的資訊類文章經常是他買賣股票的重要依據。此外，報紙刊登的眾多活動預告也給他很多信息，他報名參加對自己有幫助的講座，比如保險、勞工等，從中獲取這些領域的最新消息。