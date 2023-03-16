前洛市長賈西提 出使印度終確定

參議院確認前洛杉磯市長賈西提駐印度大使 。（美聯社檔案照片）

前洛杉磯市市長賈西 提 (Eric Garcetti) 15日（本周三）被分裂的參議院確認為美國下一任駐印度 大使。此次表決以52 票贊成、42票反對的結果，使政府獲得期待已久的勝利，填補了美國最受矚目的外交職位之一。

在參院大會表決之前，賈西提的前景依然不明。他是一位進步派民主黨人，首次被拜登總統提名 擔任重要的外交職務。由於有幾位民主黨人倒戈，他的命運取決於少數共和黨議員跨黨派支持。

緬因州共和黨參議員蘇珊柯林斯（Susan Collins）說：「我親自會見了他。他顯然對印度有大量的專業知識。而印度已經兩年沒有大使了，時間太長了。所以我支持他。」

在參院外交委員會投票支持賈西提的印第安納州共和黨參議員Todd Young 表示，他會在全會表決中投贊成票。

早在2021年7月，賈西提已獲拜登(Joe Biden) 總統首次提名，但是，確認程序卻充滿了爭議。這位前市長的朋友和曾經親密的顧問Rick Jacobs被訴訟，經常騷擾時任市長的一名警察保鏢，而賈西提則對這些投訴視而不見或一笑置之，因而受到反對黨的質疑和杯葛。

但在本月8日，聯邦參議院外交委員會投票通過了賈西提（Eric Garcetti）出任美國駐印度大使的提名，然後提交給參議院全會表決。