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洛城新語／俄機撞落「死神」美俄敵對升溫

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俄羅斯兩架SU-27戰鬥機，14日在黑海上空碰撞美軍MQ-9「死神」無人偵察機，導致無人機墜海，兩國緊張升溫。白宮指責俄軍不專業、不安全且魯莽；俄方反駁，並未碰撞美機，而是MQ-9急轉變不成而墜落。此舉恐打開潘朵拉魔盒，使美俄兩軍直接對抗機會增加了，對烏克蘭戰局和世界，都是危險信號。

莫斯科15日警告美軍「懷抱敵意」，不應在黑海臨近俄羅斯國境上空偵察，並反駁未碰撞美機。MQ-9是單螺旋槳動力，不具自我防衛能力。美軍靠遙控它偵察敵軍軍事活動。到底是俄方飛行員故意碰螺旋槳讓它墜毀，抑或它逃避SU-27戰機而墜海，美軍有無錄影可佐證，目前還是謎。

網上傳聞，俄軍一架戰機先在MQ-9上方釋放汽油，另一架輕碰它的螺旋槳，想靠火花引爆MQ-9，但未成功。而MQ-9迫降海面並未全毀，美軍現需打撈，以防機密落外國之手。這件事有許多後續觀察，或許也涉及中國。

共軍殲-8戰機2001年曾在南海上空，碰撞美軍EP-3偵察機，導致中方戰機墜毀。近年美軍抵近偵察中國沿海和內陸，共軍戰機不斷飛近美機威脅，被美方指控不專業、危險。俄軍這次舉動是否給共軍「靈感」，今後也來撞美軍各型先進無人偵察機？華府有理由擔憂。

美國多型先進偵察機靠螺旋槳飛行，航速慢、但滯空時間從十幾小時到30多小時，它各型先進偵察設備，不飛進敵方國境就能搜集很多情報，是中俄頭疼的對手。

老毛子「發明」了克制它的土法，中方有無可能「援例」挑釁美軍，進而引發美中衝突，是美、中、俄三方課題，事關世界和平與安全，也關係美中和台海情勢，我們有理由關注或擔憂。

其次，美國率領北約盟國，供應烏克蘭各式武器，讓俄軍開戰一年多，折損約6至13萬兵員，受傷更達十餘萬人，俄軍各種武器不是快被耗光，就是證明落伍，莫斯科正苦於無處可發洩怨恨，撞落MQ-9是報一箭之仇，卻極危險。

拜登政府一直遵循美軍不進烏克蘭、不直接與俄軍交戰，但普亭允許俄軍挑釁黑海國際空域的美軍偵察機，是一種新測試，既出一口怨氣，也在考驗美方底線。如果美軍加大介入力度和範疇，包括提供烏克蘭想要的F-16戰機或其他新武器，甚至開始讓特種部隊化整為零、參與烏克蘭的戰鬥，戰局就可能蔓延擴大。

俄軍直接挑戰美軍，可能擴大烏克蘭戰局衝突範圍，但兩軍武器和戰力不是同一檔次，普亭唯一能依靠的是拿核武作籌碼。普亭用核武威脅西方，迄今已N次，西方根本不理會。

這盤大棋，莫斯科日漸居下風，軍機碰撞可能強化美軍介入和保護偵察的行動，使局勢緊張升高，它也意味美國施壓烏克蘭談判停火機會可能變小，讓美國更有決心和信念，非把普亭幹倒，直到俄軍戰敗、撤出烏克蘭，甚至交還克里米亞，普亭下台。

烏克蘭 普亭 共軍

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