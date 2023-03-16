亞市偷竊增加 警祭教戰守則

亞市最近一周的盜竊案件增加，亞市警局再發安民告示並提醒民眾要如何做才能減少盜竊。（亞市警局提供）

亞凱迪亞 (Arcadia)警局15日表示，在過去幾周，亞市住宅盜竊案增加，警局歸納出多項竊賊盜竊規律，發安民告示提醒民眾要如何防範才能減少盜竊。

亞市警局總結最近盜竊案件發現一些盜賊盜竊規律，包括一、最近大多數盜竊案件進入地點都是房屋後方或側面滑動玻璃門、窗戶等。嫌疑人的目標是臥室，尤其是主臥。他們目標財物有珠寶、昂貴的手提包、保險 箱和現金。

二、為了減少附近鄰居的懷疑，嫌犯多數駕駛高檔汽車 以適應附近地區居民汽車檔次。但是嫌犯駕駛的車輛多數是經銷商牌照或沒有牌照。大多數盜竊案發生在居民不在家或外出時。這些被盜的房屋沒有安裝防盜警報器。

另外就是地點和時間，這些盜竊案主要發生在城市的西北部和中南部，多數盜竊案在深夜，晚上8時至午夜，最常發生的日子是周三、周四和周五。

警局表示，減少犯罪是亞市警局的首要任務。警局正在與巡邏人員分享最新信息，以便他們了解趨勢、可疑車輛描述及查找的內容。同時根據犯罪趨勢分析，警局會在特定時間和區域增派警員巡邏。警局已重新分配警員，在盜竊案發生期間安排更多警力。

警局的巡邏隊已改變巡邏模式，以確保更多的警員在盜竊案集中發生的地區。當發生入室盜竊時，警局會使用各種技術來嘗試識別嫌疑人和可疑車輛，同時在發生盜竊案的區域放置電子告示牌，提醒居民當地正在發生盜竊案。亞市警局也和周邊其他城市警局合作，共享信息，共同破案。並盡可能使用指紋和DNA證據來識別嫌犯。

不過警局也希望民眾能積極協助警方減少犯罪，包括了解自己的鄰居。如果認識鄰居和其駕駛車輛的車牌，就知道來往的車輛和人群是鄰居還是可疑者。 如看到不屬於社區的人車，非緊急情況請立即撥打626-574-5121，緊急情況請撥打9-1-1。同時警方建議民眾安裝並打開房屋警報系統，包括警報器、監控閉路電視，同時安裝堅固的門、窗和優質鎖來保護家園。