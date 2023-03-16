我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

亞市偷竊增加 警祭教戰守則

記者張宏╱洛杉磯報導
亞市最近一周的盜竊案件增加，亞市警局再發安民告示並提醒民眾要如何做才能減少盜竊。（亞市警局提供）
亞市最近一周的盜竊案件增加，亞市警局再發安民告示並提醒民眾要如何做才能減少盜竊。（亞市警局提供）

亞凱迪亞(Arcadia)警局15日表示，在過去幾周，亞市住宅盜竊案增加，警局歸納出多項竊賊盜竊規律，發安民告示提醒民眾要如何防範才能減少盜竊。

亞市警局總結最近盜竊案件發現一些盜賊盜竊規律，包括一、最近大多數盜竊案件進入地點都是房屋後方或側面滑動玻璃門、窗戶等。嫌疑人的目標是臥室，尤其是主臥。他們目標財物有珠寶、昂貴的手提包、保險箱和現金。

二、為了減少附近鄰居的懷疑，嫌犯多數駕駛高檔汽車以適應附近地區居民汽車檔次。但是嫌犯駕駛的車輛多數是經銷商牌照或沒有牌照。大多數盜竊案發生在居民不在家或外出時。這些被盜的房屋沒有安裝防盜警報器。

另外就是地點和時間，這些盜竊案主要發生在城市的西北部和中南部，多數盜竊案在深夜，晚上8時至午夜，最常發生的日子是周三、周四和周五。

警局表示，減少犯罪是亞市警局的首要任務。警局正在與巡邏人員分享最新信息，以便他們了解趨勢、可疑車輛描述及查找的內容。同時根據犯罪趨勢分析，警局會在特定時間和區域增派警員巡邏。警局已重新分配警員，在盜竊案發生期間安排更多警力。

警局的巡邏隊已改變巡邏模式，以確保更多的警員在盜竊案集中發生的地區。當發生入室盜竊時，警局會使用各種技術來嘗試識別嫌疑人和可疑車輛，同時在發生盜竊案的區域放置電子告示牌，提醒居民當地正在發生盜竊案。亞市警局也和周邊其他城市警局合作，共享信息，共同破案。並盡可能使用指紋和DNA證據來識別嫌犯。

不過警局也希望民眾能積極協助警方減少犯罪，包括了解自己的鄰居。如果認識鄰居和其駕駛車輛的車牌，就知道來往的車輛和人群是鄰居還是可疑者。 如看到不屬於社區的人車，非緊急情況請立即撥打626-574-5121，緊急情況請撥打9-1-1。同時警方建議民眾安裝並打開房屋警報系統，包括警報器、監控閉路電視，同時安裝堅固的門、窗和優質鎖來保護家園。

汽車 亞凱迪亞 保險

上一則

南加7旬華婦曾患癌 活躍滑雪場

下一則

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

延伸閱讀

紐約老牌拍賣行遭搶 8個愛馬仕包被偷 損失24萬

紐約老牌拍賣行遭搶 8個愛馬仕包被偷 損失24萬
維州律師遭控詐欺重罪 最高可關95年

維州律師遭控詐欺重罪 最高可關95年
法拉盛盜竊案猖獗 市警局支招防範

法拉盛盜竊案猖獗 市警局支招防範
內陸男造槍遭查 家中竟藏大量彈藥、毒品、盜竊身分證

內陸男造槍遭查 家中竟藏大量彈藥、毒品、盜竊身分證
南加內陸居民家中囤積大量武器彈藥被捕

南加內陸居民家中囤積大量武器彈藥被捕
男暗示搶錢 行員裝傻氣跑他

男暗示搶錢 行員裝傻氣跑他

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
圖為強力球頭獎得主購買的豪宅。（NBC）

九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅

2023-03-08 17:10
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半