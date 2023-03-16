美中12支高球隊 洛杉磯切磋球技

洛杉磯野狼高爾夫球隊聯合中國·郎酒13日舉辦一場高爾夫球比賽，吸引各球隊參賽。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 野狼高爾夫球隊聯合中國某白酒品牌日前在惠提爾(Whittie)的Friendly Hills Country Club舉辦一場高爾夫球比賽。比賽匯集各地十個球會的12支隊伍，現場切磋球技，促進中美兩國高爾夫球員之間的交流和友誼。

主辦方野狼高爾夫俱樂部會長許旭升表示，比賽主旨是為促進國際高爾夫運動在美國的發展，並提高華人業餘高爾夫球員的技術水平。此次比賽是郎酒首次在美國贊助此類活動。比賽除了個人比賽，還設有團體比賽，讓參賽選手們可在個人技術的基礎上，展現出協作和團隊精神，為比賽增添更多樂趣。比賽規則遵照美國高爾夫協會規則和賽場規定，是一輪18洞團體比桿賽。

比賽成績由每個隊伍的八名球員的18洞總桿之和決定，總桿最低的球隊獲勝。如果出現18洞總桿成績相同的情況，則由後九洞總桿更低的球隊獲勝。如果後九洞總桿也相同，則最後三洞總桿更低的球隊獲勝。

在比賽過程中，球員可以使用球車和測距儀。為鼓勵參賽者們打出最好成績，比賽獎金和獎品多達2萬元以上，當晚慶功宴上的抽獎獎品價值也多達1萬元以上，且每名參賽球手還獲贈一瓶價值180元的青花郎酒。